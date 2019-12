Emmi und Karl Locher feiern nach 50 Jahren Ehe ihre goldene Hochzeit

Vor wenigen Tagen haben Emmi und Karl Locher das Fest ihrer „Goldenen Hochzeit“ gefeiert. Jeder im Ort kennt die beiden nimmermüden Aktiven aus Harthausen, die in fast allen örtlichen Vereinen aktiv sind.

Kennengelernt haben sich der heute 72-jährige Karl und die 71-jährige Emmi Locher bei Tanzveranstaltungen in Trochtelfingen und Steinhilben und waren noch nicht lange zusammen als sie am 15. Dezember 1969 standesamtlich und im Frühjahr 1970 vom damaligen Ortspfarrer Christian Dietz in der St. Mauritiuskirche ihre Hochzeit gefeiert haben. Kurz zuvor war das gemeinsam erbaute Eigenheim in Harthausen fertiggestellt worden. Nach der Meisterprüfung von Emmi Locher wurde darin auch der neue Friseursalon 1970 eröffnet. In ihrem Salon arbeitet Emmi auch nach der Verpachtung des Geschäftes bis heute noch mit und freute sich, als ihr vor wenigen Wochen von der Handwerkskammer der Goldene Meisterbrief überreicht wurde. Karl Locher absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann bevor er sich 1971 als Steuerberater selbständig machte. Bis zur Übernahme des Steuerbüros durch Sohn Elmar arbeitete Karl fast 35 Jahre lang täglich in seinem Büro, das sich ebenfalls im Haus befindet. „Bei uns im Haus war immer viel los“, erklären die beiden, zumal auch noch die drei Kinder Alexandra, Elmar und Roman zu versorgen gewesen seien. Groß ist daher die Freude, wenn die fünf Enkel zu Besuch kommen.

Aber das Paar blieb auch von schweren Schicksalsschlägen nicht verschont: So verstarb die schwerbehinderte Tochter Alexandra 2013 im Alter von nur 42 Jahren an Krebs und auch Karl musste seit 1998 immer wieder schwere gesundheitliche Rückschläge verkraften.

Umso erstaunlicher ist es, dass beide sich über Jahrzehnte bis heute engagiert in den Dienst der örtlichen Vereine gestellt haben und aus dem Harthauser Vereinswesen nicht wegzudenken sind. So brennen sowohl Emmi als auch Karl für den Tennissport. Während Karl den Club bis 1998 leitete und seit 2005 Ehrenvorsitzender ist, ist Emmi noch immer als Jugendbetreuerin im Verein aktiv. Seit über 30 Jahren verwaltet Karl zudem das Gemeinschaftsvermögen der Harthauser Vereine. Darüber hinaus war Karl Locher auch kommunalpolitisch aktiv und 14 Jahre lang Mitglied im Winterlinger Gemeinderat sowie 20 Jahre im Ortschaftsrat Harthausen. Auch in die Arbeit der katholischen Kirchengemeinde ist Karl fest eingebunden, sei es als Pfarrgemeinderatsvorsitzender von 2010 bis 2015, als Dekanatsrat im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch oder auch bei der Verwaltung des Harthauser Pfarrhauses, das er bis heute betreut.

Seit 2013 leitet Karl den Seniorenkreis Harthausen und organisiert jedes Jahr mehrere Ausflüge. Die vielen Aktivitäten von Karl Locher alle aufzuzählen würden den Rahmen erheblich sprengen. Nur so viel sei verraten: Würde man die Jahre der Mitgliedschaften des Jubelpaares in den verschiedenen Vereinen und anderen gemeinnützigen Organisationen addieren, kämen locker mehr als 500 Jahre zusammen, eine wahrlich unglaubliche Bilanz.

Die Arbeit geht den beiden nicht aus und so wünschten die vielen Gratulanten vor allem, dass ihr Gesundheitszustand stabil bleiben möge und die beiden noch viele Pläne, an denen kein Mangel herrscht, noch gemeinsam verwirklichen können.