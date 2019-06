Emma räumt bei der Kinderolympiade den Hauptpreis ab

Viele Kinder haben mit und ohne Unterstützung von Eltern oder Großeltern an der Kinderolympiade beim Cityfest teilgenommen. Für diese dachten sich die Vereine 20 phantasievolle oder sportliche Stationen aus. Die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne) zog am Samstagabend die zahlreichen Gewinner. Der Hauptpreis, ein Fahrrad, ging an die neunjährige Emma aus Gammertingen. Aber auch Skateboards, Federballschläger oder Bälle verschiedener Sportarten lockten als Preise.

Noch vor dem Start konnten die Teilnehmer der Kinderolympiade einen Button mit ihrem Namen beschriften. Anschließend bekamen sie eine Stempelkarte. Bei mindestens zehn Stationen galt es dann, sich einen Teilnahmestempel abzuholen.

Die Jungmusikanten zum Beispiel ließen drei in Kisten versteckte Instrumente erfühlen: Trompete, Trommel und Saxophon. Bei den Aquarienfreunden Alb-Lauchert durften die Mädchen und Jungen mit der Armbrust schießen, Badeenten mit dem Röhrchen vorwärts bewegen oder Knöpfe auf eine Insel werfen. Bei den Motorradfreunden wurden Becher mit Wasserpistolen umgeworfen – was bei der Hitze selbst den Besuchern Spaß machte, die im Vorbeilaufen eine Ladung Wasser abbekamen.

Am Stand der CDU durften die Kinder das Glücksrad drehen. Beim Fanfarenclub kam es darauf an, möglichst viele Trommelschläge zu erreichen. Bei einem Quiz des Integrationsvereins gab es Informationen über Russland. Aber auch wer nicht genau wusste, wie der russische Präsident heißt, bekam seinen Stempel.

Zu den begeisterten Teilnehmern zähle auch Sophia. Ihr gefiel am besten das Baseball-Werfen des TSV. Ihr Cousin Michael gab dem Laserschießen beim Schützenverein den Vorzug. Valentin und Lukas aus Feldhausen fanden das Toreschießen beim TSV super.

Um 18 Uhr warteten dann jede Menge Kinder auf die Verlosung. Udo Rapp vom Organisationsteam holte zunächst Mathis und Kathi auf die Bühne. Über die Anmeldekarten konnte leicht ermittelt werden, dass die beiden an diesem Tag fünf und sieben Jahre alt geworden sind. Bei der Preisverleihung lobte Rapp das zügige Vorgehen. „Heute sind die Politiker schneller als gestern beim Fassanstich“, sagte er augenzwinkernd.

Weil viele Kinder einen Preis bekamen, war das entsprechende Tempo allerdings auch nötig. So hatten an der Kinderolympiade auch Mädchen und Jungen aus Burladingen, Stuttgart oder Ehingen teilgenommen. Emma holte sich den Preis am nächsten Tag ab und war glücklich: „Jetzt habe ich endlich mein eigenes Fahrrad“, sagte sie.