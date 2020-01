Einschmeichelnde Dialoge und Klangfülle

Das Johann-Strauß-Festival-Ensemble hat sich in den Neujahrskonzerten der vergangenen Jahre beim Gammertinger Publikum bereits einen guten Ruf erworben und wurde so am Samstagabend mit großer Vorfreude im fast bis zum letzten Platz gefüllten Schlosssaal erwartet. Mit einer Auswahl an bekannter und gerne gehörter Werke aus Operetten, Walzern, Polkas und Märschen eroberten die Musiker erneut die Herzen der Gammertinger Konzertbesucher.

Mit seinen, mit humorvollen Geschichten gespickten Moderationen, leitete Ensembleleiter und Kontrabassist Paul-Friedrich Deppe alias Jean-Paul Mathé durch das zweistündige Programm. Die Instrumentalstücke zu Beginn standen ganz im Zeichen des Winters: Anfangs die frisch und schwungvoll vorgetragene Polka „Winterlust“ von Josef Strauss (1827-1870), dann Emile Waldteufels bekanntestes Werk, der „Schlittschuhläufer-Walzer“, der bei sehr gut ausgewogenem Zusammenklang noch recht brav klang. Doch mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Eilenberg (1848-1927), begannen die Musiker dann mehr und mehr „Fahrt aufzunehmen“.

Tenor Andreas Winkler aus Zürich zeigte mit dem Lied „Es steht ein Soldat am Wolgastrand“ des „Zarewitsch“ aus der gleichnamigen Oper von Franz Lehár (1827-1870) nicht nur seine theatralische Bühnenerfahrung, sondern vor allem auch ein breites Spektrum an Stimmbeherrschung von sanft einschmeichelndem Dialog mit der Klarinette bis zum heldenhaften Forte.

Eine weitere Operetten-Kostprobe gab er mit dem Entrée-Couplet der Barinkay „Als flotter Geist“ aus dem „Zigeunerbaron“ von Johann Strauss Sohn (1825-1899) mit anpassungsfähiger Dynamik, viel Ausdruck und seiner mitreißenden Interaktion mit dem Publikum, das er zum Mitsingen des Refrains „Ja, das Alles auf Ehr'...“ aufforderte. Mit einer Programmänderung erwies das Ensemble dann Ludwig van Beethoven (1770-1827) eine kleine Referenz zu Ehren des 250. Geburtstags mit dem „Marcia alla turca“ aus der Schauspielmusik zu „Die Ruinen von Athen“.

Wechsel im Programm

Als Konzertmeister und Violin-Solist spielte – anders als im Programm angegeben –Eduard Sonderegger, Konzertmeister am Theater Ulm. Seine Interpretation der „Méditation“ aus Jules Massenets (1842-1912) Oper „Thaïs“ war geprägt von virtuoser Beherrschung des Soloparts in engem Zusammenklang mit dem gesamten Ensemble. Ruhig und souverän leitete er das Ensemble in freundlicher und unaufgeregter Art und Weise. Mit Johann Strauss‘ Polka „Vergnügungszug“ schickten die Musiker das Publikum in die Pause, um es mit dem bekanntesten Werk des Marsch-Komponisten Julius Fucík (1872-1916), dem 1907 komponierten „Florentiner Marsch“ dann mit sinfonisch anmutender Klangfülle und präzisen Pizzicato-Passagen wieder zu empfangen.

Packende Interpretation

Andreas Winkler interpretierte dann anpackend und mit großer Klangfülle „O sole mio“ von Eduardo Di Capua – sehr zur Freude des Publikums. Spannendes Detail: Die Melodie dieses Liedes schrieb der von Heimweh geplagte Komponist 1898 in Odessa, ebendort spielt die Handlung der Operette „Fatinitza“ von Franz von Suppé, aus der ein schwungvoll vorgetragener Marsch als nächstes im Programm stand.

Nach dem folgenden Ballettstück „Divertissement Pizzicati“ von Leo Delibes (1836-1891) strahlte Andreas Winkler nochmals ganz als Heldentenor mit dem Lied des Octavio „Freunde, das Leben ist lebenswert“ aus der Operette „Giuditta“, das Franz Lehár wie das Lied des Zarewitsch ganz seinem damaligen Star Richard Tauber auf den Leib geschrieben hatte.

Mit dem anspruchsvollen Konzertwalzer „Geschichten aus dem Wienerwald“ op.325 von Johann Strauss (Sohn) steuerte das Programm auf sein Ende zu. Im „Seufzer-Galopp“ von Johann Strauss (Vater) (1804-1849) unterstützte das Publikum die Musiker begeistert bei den „Seufzer-Passagen“ und spendete schließlich begeisterten Applaus für den rasant wie im Original vorgeschrieben als „Galop infernal“ vorgetragenen „Cancan“ aus Jacques Offenbachs (1819-1880) Operette „Orpheus in der Unterwelt“.

Nicht weniger als drei Zugaben verlangten die Zuhörer den fünf Musikern auf der Bühne ab. Darunter noch einmal ein Bravourstück vieler Tenöre von Franz Lehár: „Dein ist mein ganzes Herz“ aus der Operette „Land des Lächelns“, dem Andreas Winkler ganz die Dramatik und Sehnsucht verlieh, das ihm in der Handlung kurz vor der Trennung des Prinzen von seiner Geliebten zukommt. Und schließlich ging der vom Publikum gefeierte Konzertabend mit dem Radetzky-Marsch von Johann Strauss (Vater) flott und fröhlich zu Ende.