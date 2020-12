In diesem Jahr wurde wurde die große und begehbare Weihnachtskrippe vor der Harthauser Pfarrkirche schon zum ersten Advent aufgebaut. Allerdings steht der Stall mit dem Stern derzeit noch leer und auch davor fehlen noch fast alle Figuren. Das wird sich in den kommenden Tagen und Wochen bis Heilig Abend jedoch noch ändern.

Yvonne Brendle und Bettina Nolle vom Kinderkirche-Team haben sich in diesem sehr außergewöhnlichen Jahr etwas besonderes einfallen lassen. Am ersten Adventssonntag hingen im Eingangsbereich der Pfarrkirche viele geschlossene Briefumschläge an einer Stellwand und die Haushalte darunter vor allem Familien mit Kindern die an der Krippenfiguren-Verlosung teilnahmen, durften die ihnen zugeloste Figur mit nach Hause nehmen.

Ochs und Esel, etliche Schafe, Igel, Hund, Reh, Hase, Eule, Taube, Engel, Hirten, Kamel und Könige sowie weitere aus Holz gefertigte und bunt bemalte Figuren sind seither im ganzen Ort verteilt, wobei zum Transport des großen Kamels ein größerer Anhänger notwendig war. Die Figuren stehen nun vor den Haustüren, auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten und werden in der Adventszeit Figur um Figur nach einem vorgegebenen Terminplan von den Familien wieder zurück zur Krippe gebracht , die somit mit jeder Figur zunehmend belebter wird.

Parallel dazu findet man in der Kirche für die Kinder täglich eine neue Geschichte, in der von Mama oder Papa vorgelesen auch so manche Krippenfigur eine Rolle spielt. Eine zur Geschichte passende Ausmalfigur dürfen sich die Kinder mit nach Hause nehmen. Diese sollen die Kinder bemalen und in das ausgegebene Stallbild kleben. Auf diese Weise kann sich jedes Kind bis Weihnachten damit sein eigenes „Kripple“ gestalten.

Yvonne Mattes stammt aus Harthausen und lebt mit ihrer Familie In Straßberg. Mit ihren beiden Töchtern Emma und Emely hat sie beim Besuch der Eltern und Großeltern auch den Weg zur Krippe gefunden. Alle drei finden diese Idee super und freuen sich , dass immerhin schon eine Kerze und ein kleiner Igel bei der Krippe stehen.

Bis Heilig Abend am 24. Dezember wird die Krippe vollständig sein und im Stall wird man neben Ochs und Esel auch die heilige Familie mit Maria, Josef und dem Jesuskind in der Krippe finden.