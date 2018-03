„Eine dankbare Aufgabe“: Asylcafé Gammertingen sucht Ehrenamtliche

Die Stangen quietschen. Die Puppen drehen sich. Der kleine weiße Ball prallt gegen die Bande, dann vor die Holzfüße der Abwehr und wieder zurück in Richtung gegnerisches Tor. Die jungen Männer am Kickertisch kommen ins Schwitzen. Zubair Samadi streift seine Jacke ab. Der 20-Jährige kommt aus Afghanistan. Er lebt in der Asylunterkunft in Gammertingen; wie alle jungen Männer, die an diesem späten März-Nachmittag im Asylcafé zusammengekommen sind. Von Ehrenamtlichen bekommen sie hier Hilfe in allen Lebenslagen – vor allem beim Deutschlernen.

Vor knapp drei Jahren ist Hildegard Butscher und Matthias Kopp die Idee für den Treffpunkt gekommen. Die beiden Katholiken wollten helfen, ganz im Sinne der christlichen Nächstenliebe. „Wir denken, dass die Diakonie, der Dienst am Menschen, genauso wichtig ist wie die Liturgie“, erklärt Butscher. Bekehren aber wollen die beiden niemanden. Vielmehr haben sie ein breites Bündnis mit allen interessierten Helfern geschlossen – von Protestanten bis hin zu Mitgliedern der Friedensbewegung. Damit das Café weiterhin regelmäßig öffnen kann, benötigen die Organisatoren noch weitere ehrenamtliche Helfer. Im Amtsblatt der Stadt Gammertingen haben sie um Unterstützung geworben. „Der Mitarbeiterstamm ist geschrumpft“, sagt Hildegard Butscher. Nach der langen Zeit aber sei die Fluktuation ganz normal.

Einen Interessierten haben sie schon gefunden. Wolfgang Künzel hat an diesem Abend seinen ersten Schnuppertag als Ehrenamtlicher. An einem Tisch im Nebenraum büffelt der 62-Jährige mit Amadou Bah deutsche Grammatik. Subjekt, Prädikat, Objekt. Für 19-Jährigen, der aus Guinea stammt, ist das noch schwer. Von Mannheim war er nach Gammertingen verlegt worden. Dort habe er noch eine Schule besuchen drüfen, erzählt er. „In Gammertingen gibt es keinen Schulplatz für mich. – Aber ich möchte Deutsch lernen.“ Er ist froh, dass er mit seinem Lernbuch nicht allein üben muss, sondern ein Muttersprachler ihm jetzt hilft und alle seine Fragen beantworten kann. Wolfgang Künzel erklärt ihm den deutschen Satzbau. Der 62-Jährige ist selbst erst vor wenigen Monaten nach Gammertingen gezogen. „Ich habe den Eindruck, dass es hier mit der Integration sehr gut klappt“, sagt er. Man grüße sich gegenseitig auf der Straße, der Umgang sei sehr respektvoll. „Sie gehören hier einfach dazu.“ Die Zeit mit dem französischsprachigen Amadou genießt Künzel. Es ist wirklich eine dankbare Aufgabe“, sagt er mit einem Blick auf seinen Deutschschüler.

Amadou schreibt währenddessen fleißig Übungssätze. Wie so viele Asylbewerber träumt auch er von Arbeit und einem guten Leben in Deutschland. Atta hat schon einen Job gefunden. Der 37-Jährige Familienvater aus Afghanistan arbeitet bei einem Kabelhersteller. Eigentlich heißt er Atta Mohammad Gullabzada, „aber alle sagen hier nur Atta, das ist leichter“. Im Asylcafé gehört Atta zu den älteren Besuchern. Abends nach der Arbeit genießt er die Zeit hier. Am Billiardtisch und bei Gesellschaftsspielen kann er sein Heimweh einige Minuten lang unterdrücken. Auf seinem Smartphone aber hat er sie immer mit dabei: die Bilder von seiner Frau und den drei Kindern. Stolz zeigt er die Fotos seine kleinen Töchter. „Ich konnte meine Familie nicht mitnehmen“, sagt er. Der Weg mit dem Schlauchboot über das Mittelmeer wäre für die Kinder zu gefährlich gewesen.

Atta schluckt, versucht die Tränen zu unterdrücken. Aus dem Nebenraum – getrennt nur durch eine dünne Glasscheibe – dringt fröhliches Gelächter herüber und bringt ihn auf andere Gedanken. Hildegard Butscher und Matthias Kopp erklären gestenreich die Regeln des Kartenspiels „Uno“. Eine große Gruppe Mitspieler und Interessierter hat sich um den kleinen Tisch versammelt. Aussetzen, eine Karte ziehen, gelb, rot, blau, grün. Es sind viele Worte und Satzbausteine, die die jungen Männer nebenbei neu lernen müssen. Matthias Kopp schwingt lachend in hohem Bogen seine Hand mit einer Karte durch die Luft. Theatralisch legt er sie auf den Stapel in der Mitte des Tisches. Die Gruppe lacht. „Jetzt lernt ihr, was aussetzen heißt“, kündigt Kopp an.

Später am Abend wird es um ernstere Themen gehen: Atta sucht noch immer eine Wohnung. Jetzt, da er einen Job hat, möchte er aus der gemeinschaftlichen Unterkunft ausziehen und so richtig in Gammertingen ankommen. „Aber das ist schwer“, sagt er. „Ich bekomme viel Hilfe bei der Suche, aber wir finden einfach nichts.“ Andere, die bereits eine Wohnung gefunden haben, fragen nach Möbeln. Ein kleines Sofa und einen Sessel hat Matthias Kopp heute zu vergeben. Immer wieder organisiert der engagierte Katholik kleinere und größere Sachspenden.

Dass es bei der Integration der in Gammertingen so wenige Probleme gebe, führt Kopp vor allem auf diese Hilfsbereitsschaft der Bevölkerung zurück. Und Hildegrad Butscher fügt hinzu: „Wenn wir es schaffen, sie hier einigermaßen aufzunehmen und ihnen zu zeigen, dass wir uns für sie interessieren, dann tut das auch der Stadt gut.“