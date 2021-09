Eine brummende Bürste macht noch keine sauberen Zähne

Zahnseide, Mundspülungen, Modellgebisse, Zahncreme und etliche Bürsten: Mit einem großen Koffer betreten Zahnarzt Dr. Erich Butscher und die zahnmedizinische Fachangestellte Martina Freudenmann eine Wohngruppe des sozialen Dienstleistungsunternehmens Mariaberg. Gemeinsam schulen sie Bewohner und Mitarbeitende in Sachen Mundhygiene.

Die zahnärztliche Betreuung ist fester Bestandteil der medizinischen Versorgung der Einrichtung. Seit etwa zehn Jahren betreut Erich Butschers Team rund 180 Klienteninnen und Klienten vor Ort. Auch Zahnhygieneschulungen gehören dazu.

Zur Veranschaulichung bringt der Zahnarzt, der Fortbildungen in der Alters- und Behindertenzahnheilkunde absolviert hat, verschiedene Gebissmodelle mit: einerseits mit schönen, weißen Zähnen, andererseits solche mit Belägen und Erkrankungen. „Sieht nicht schön aus!“, sagt eine Klientin. Am Modell zeigt Butscher die richtige Technik, damit es nicht so weit kommt: „Von Rot nach Weiß, vom Zahnfleisch zum Zahn – und wir nehmen uns dafür Zeit.“

Butscher und Freudenmann nehmen sich Zeit für jeden und besprechen die individuellen Pflegenotwendigkeiten. Nachfragen sind ausdrücklich erwünscht. Roland Nothacker zum Beispiel will wissen, wie man die Prothesenreinigungsbürste richtig anwendet. Die dünne Seite für die Innen-, die breite für die Außenfläche: „Jetzt hab ich’s verstanden“, sagt Nothacker zufrieden.

Manche Klienten haben elektrische Zahnbürsten dabei und geben sie dem prüfenden Blick des Zahnarztes frei: „Ganz wichtig: die Bürste nicht nur ein bisschen im Mund brummen lassen, sondern drei Minuten systematisch damit vorgehen!“

„Wir haben einige hier im Haus, die selbst ihre Zähne putzen“, sagt Ellen Retzlaff, Fachkraft im Haus an der Sigmaringer Straße. „Da ist es nochmal bestärkend, die Anweisungen vom Zahnarzt zu hören, und nicht nur von uns Mitarbeitenden.“ Butscher zeigt auch ihr und ihrem Team, wie man die Zähne von anderen bei Bedarf am besten putzen kann. Vor den Mitarbeitern ziehe er den Hut, sagt der Zahnarzt. „Mir persönlich machen diese Besuche auch unheimlich Spaß. Man blickt in vertraute Gesichter, man grüßt sich auf der Straße: Dieser direkte Kontakt ist uns sehr wichtig.“