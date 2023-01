Beim Versuch, in ein Büro in der Reutlinger Straße in Gammertingen einzubrechen, haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro angerichtet. Das teilt die Polizei mit. Die Täter wollten eine Türe mit Gewalt aufdrücken, scheiterten jedoch und flüchteten.

Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07574/921687.