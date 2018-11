Einbruch ins Jugendhaus: Unbekannter stiehlt Geld und eine Playstation

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ins Gammertinger Jugendhaus eingebrochen. Er entwendete Bargeld und eine Playstation mit vier Konsolen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag mitteilte, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude an der Sigmaringer Straße, in dem unter anderem das städtische Jugendbüro untergebracht ist. Der Täter brach Türen und Aktenschränke auf und durchsuchte die Schränke nach Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen zu melden. Dieser ist unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 erreichbar.