Einbrecher wollen in Büro einsteigen

Bei dem Versuch, in ein Büro in der Reutlinger Straße in Gammertingen einzubrechen, haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro angerichtet. Der oder die Täter wollten eine Türe mit Gewalt aufdrücken, scheiterten jedoch und suchten unverrichteter Dinge das Weite. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt hinsichtlich des Einbruchsversuchs und nimmt unter Telefon 07574/921687 Hinweise von Zeugen entgegen, die im genannten Zeitraum Auffälliges beobachtet haben.