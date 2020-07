Einbrecher stehlen Bauwerkzeuge

Bei einem Einbruch in einen Baucontainer bei Mariaberg haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende mehrere Bauwerkzeuge im Gesamtwert von zirka 10 000 Euro gestohlen, das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Unbekannten entfernten zunächst mit Gewalt das angebrachte Bügelschluss am Baucontainer. Im Inneren entnahmen sie dann zwei orange-weiße Schienentrennschleifmaschinen der Marke „Cemafer“ und zwei rot-schwarze Motorschlagschrauber der Marke „Master“. Personen, die im dortigen Bereich der Gleisanlagen (Gewann Gruchenberg) verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können, werden gebeten die Polizei in Gammertingen zu informieren.

