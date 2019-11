Ein unbekannter Täter ist bei dem Versuch gescheitert, in ein Geschäft an der Sigmaringer Straße in Gammertingen einzubrechen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, scheiterte der Einbrecher zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, an der Eingangstür. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07574/921687 entgegen.