Einbrecher flüchten ohne Beute

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Unternehmen an der Daimlerstraße in Gammertingen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, drangen sie gegen 2.15 Uhr über ein Fenster an der Rückseite in das Gebäude ein. Mit Handwerkzeug machten sie sich gezielt an einem Wandtresor zu schaffen, den sie aus der Wand herauszubrechen versuchten. Ein Bewohner des Gebäudes wurde allerdings auf den nächtlichen Lärm aufmerksam. Als die Täter den Bewohner bemerkten, flüchteten sie ohne Beute. Im Firmengebäude hinterließen sie erheblichen Sachschaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war versucht worden, an dem Firmengebäude eine Außentür aufzuhebeln.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/921687 entgegen.