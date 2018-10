Einbrecher dringt in Schulgebäude ein

Bargeld hat ein unbekannter Täter bei einem Einbruch am Wochenende in ein Schulgebäude an der Kiverlinstraße in Gammertingen erbeutet.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag mitteilte, drang er auf unbekannte Weise in das Haus ein. Anschließend öffnete der Einbrecher gewaltsam mehrere Bürotüren, durchsuchte die Büros nach Diebesgut und hebelte ein Kartenladegerät für das Mensaessen auf. Den angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Zur Aufklärung der Tat bitten die Beamten um die Unterstützung von Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges wahrgenommen haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können. Der Polizeiposten Gammertingen ist unter der Telefonnummer 07574/921687 erreichbar.