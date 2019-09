Es war ein hochkarätiger Abschluss des Herbstfestes der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen. Deutschlandweit bekannte Größen der Blasmusik gaben sich in Feldhausen ab 14 Uhr im zweistündigen Rhythmus die Klinke in die Hand und eine gigantische Abschlussparty wurde gefeiert – wenngleich die Anzahl der Besucher recht überschaubar blieb.

„Des mocht doch nix. Mir feiern mit denen, die do san“, sagten die Jungs von „Brotäne Herdepfl“ und legten einen entsprechend fulminanten zweistündigen Auftritt hin. Dabei blieben sie ihrem ganz eigenen Stilmix treu: der Brass-Dance Music Es sei ihnen eine große Ehre, direkt vor der vermutlich kleinsten Blaskapelle der Welt names „Die Fexer“ spielen zu dürfen, erklärten sie. Das Trio „Die Fexer“ sind Alex, Daniel und Sophie mit Trompete, Tuba und Flügelhorn. Getreu ihrem Motto „ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ bespielten sie ihre Instrumente derart gut, dass es selbst erfahrenen Blasmusikern die Sprache verschlug.

„Nicht von dieser Welt. So etwas Geniales hab ich noch nie gehört“, sagte beispielsweise Gerhard Jaudas aus dem Vorstand des gastgebenden Musikvereins. Beeindruckt hatte auch die Auftaktband „Pressluft 2.0“, die sich aus zwölf Mitgliedern der eigenen Kapelle Feldhausen-Harthausen extra für Tag formiert hatten. Mit „Quattro Poly“ aus dem Allgäu bereicherte eine weitere Band mit ihrer Leidenschaft für hochkarätige Blasmusik den Abend. Den krachenden Abschluss lieferte „Notausgang“, die mit einer Blas-Rock-Party den uneingeschränkten Beweis lieferten, dass sie „richtig Bock“ auf Blechinstrumente, Percussion, Gesang und Tanz haben. Aber natürlich auch Spaß mit mit dem Publikum ganz oben auf ihere Tagesordnung steht. Die Aufforderung „I would walk 500 Miles“ befolgten alle Gäste umgehend und versammelten sich auf der Tanzfläche, der rauschende Festabschluss wurde eingeläutet und ausgiebig gefeiert.

Schön war, dass auch die emsigen Helfer, die im Prinzip an beiden Festwochenenden rund um die Uhr im Einsatz waren, mitfeiern konnten. Sie seien natürlich etwas enttäuscht, dass dann doch relativ wenige Gäste zu dem großen Abschlussevent mit den Namen „Herbstbrass“ am Samstag gekommen seien, erklärten Rudi Jaudas, Gerhard Jaudas und Thomas Hummel vom Vorstandstrio. Man werde die Veranstaltung in dieser Form wohl nicht mehr anbieten und über andere Ansätze nachdenken, so das erste Fazit nach der Veranstaltung. Am Sonntag versammelte sich dann nochmal die riesige Anzahl an Helfern, um im großen gemeinschaftlichen Kraftakt das Zelt abzubauen.