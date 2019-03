Ein Saxofon für die Stadtkapelle

Die Hauptversammlung der Gammertinger Stadtkapelle ist geprägt gewesen von den Berichten der umfangreichen musikalischen Vereinstätigkeit, einer ausführlichen Analyse von Dirigent Hilger Huntgeburth und von Teilwahlen des Vorstands. Udo Rapp als Verantwortlicher im Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit sowie Kassiererin Ursula Straubinger wurden in ihrem Amt bestätigt. Einen besonderen Höhepunkt gab es auch: Der Förderverein der Stadtkapelle konnte ein neuwertiges Saxofon an das Vorstandstrio der Stadtkapelle übergeben.

Passend zu einer Stadtkapelle eröffnete eine Abordnung von Musikern die Versammlung. Vorstandsmitglied Stefan Maier begrüßte anschließend die Mitglieder, Ehrenmitglieder sowie Bürgermeister Holger Jerg und bat die Versammlung, sich zur Totenehrung von den Plätzen zu erheben. Mit „Ich hatte einen Kameraden“ umrahmte die Abordnung diesen Tagespunkt würdig.

Beim Bericht von Udo Rapp, Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, blickte dieser auf das außergewöhnliche Jahr zurück, das von vielen Veranstaltungen anlässlich des 170-jährigen Jubiläums der Stadtkapelle geprägt war. „Ein tolles Gemeinschaftsprojekt geht zu Ende“, lobte Udo Rapp alle Beteiligten. Von der Kassiererin Ursula Straubinger wurden die Vereinsfinanzen vorgetragen, welche von Maria Fiesel und Christian Barth überprüft wurden. Es gebe keinen Grund zur Beanstandung, so die beiden Kassenprüfer.

Nico Nepple vom Jugendleiterteam erläuterte die umfangreiche Jugendarbeit und die Kooperationen bezüglich der Vorgruppen und der Jugendkapelle sowie die Kooperation mit der Grundschule. Dirigent Hilger Huntgeburth bestätigte seiner Kapelle, dass der Klang vom Orchester viel besser geworden sei, brachte aber auch ein paar kritische Töne an, denn er sage immer klar, was er denke, so der Dirigent. Als Ziel für 2021 plant der Dirigent mit seiner Kapelle ein Wertungsspiel.

Eine moderate Beitragserhöhung

Auch Bürgermeister Holger Jerg ging in seinem Grußwort auf den „großen, erfolgreichen Melodienstrauß mit einer Vielzahl von Veranstaltungen“ ein und bestätigte der Stadtkapelle, ein ganz wichtiger Baustein und das musikalische Aushängeschild der Stadt Gammertingen mit geordneten Verhältnissen zu sein. Er übernahm die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde. Bei den anschließenden Wahlen wurden Udo Rapp und Ursula Straubinger im Amt bestätigt. Auf Antrag von Udo Rapp beschloss die Versammlung die Beitragserhöhung von Fördermitgliedern von 15 auf künftig 20 Euro. „Seit 20 Jahren wurde der Beitrag nicht erhöht, damals waren es sogar noch DM-Zeiten. Daher sehe ich die Erhöhung um fünf Euro als moderat an“, argumentierte Rapp. Bei zwei Enthaltungen stimmten die Mitglieder dem Antrag zu.

Stefan Maier gab zum Abschluss der Versammlung einen statistischen Überblick über Probenbesuche im vergangenen und einen Ausblick auf das bevorstehende Jahr, ehe die Versammlung geschlossen wurde.