Ein Inferno, tierischer Nachwuchs und mehr: Das war das Jahr 2022 auf der Alb

Ein Inferno, tierischer Nachwuchs und mehr: Auf der Alb und im lacuherttal war im vergangenen Jahr viel los. Ein Rückblick.

Hochzeitsfeier endet mit einem Inferno

Lange schon sorgen sich die Anwohner vor einem solchen Szenario, in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli wird der Albtraum Wirklichkeit: Beim Reifengroßhändler Reifen Göggel in Gammertingen bricht ein Feuer aus, rasend schnell greifen die Flammen um sich. Kilometerweit sind der Brand und die Rauchschwaden zu sehen – und zu riechen. Zu Spitzenzeiten kämpfen bis zu 400 Feuerwehrleute aus fünf Landkreisen gegen die Flammen. Eine Lagerhalle, Fahrzeuge und etliche Reifenstapel fallen dem Großbrand zum Opfer. Mehrere Menschen, darunter einige Feuerwehrleute, erleiden Rauchgasvergiftungen.

Im Juli steht der Gammertinger Reifengroßhändler Reifen Göggel lichterloh in Flammen. (Foto: Simon Adomat/Imago Images)

Erst nach vier Tagen kann die Gammertinger Feuerwehr den Einsatz offiziell für beendet erklären. Der Schaden für das Unternehmen beträgt nach eigenen Angaben bis zu 25 Millionen Euro. Dennoch geht der Geschäftsbetrieb nahezu uneingeschränkt weiter. „Wir sind für unsere Kunden in gewohnter Weise da!“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Montag nach dem Brandwochenende. Doch auch für Firmeninhaber Bruno Göggel handelt es sich nicht nur um eine berufliche, sondern auch um eine private Tragödie: Die Staatsanwaltschaft Hechingen geht mittlerweile davon aus, dass der Brand durch ein Feuerwerk verursacht wurde – gezündet bei der Hochzeitsfeier des Unternehmers auf dessen nahe gelegenem Privatgrundstück.

Klären müssen die Ermittler insbesondere eine Frage, immer noch: Hat sich die beauftragte Feuerwerksfirma aus dem Landkreis Esslingen der fahrlässigen Brandstiftung gemacht? Oder handelte es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände? Die Antwort darauf steht weiterhin aus.

Klare Verhältnisse in Veringenstadt und Neufra

Für eine faustdicke Überraschung sorgen die Veringenstädter bei der Bürgermeisterwahl am 30. Januar: Mit 67,4 Prozent der Stimmen wählen sie den erst 25-jährigen Verwaltungsfachangestellten Maik Rautenberg zu ihrem neuen Bürgermeister – gleich im ersten Wahlgang.

Die Wahl zum neuen Bürgermeister von Veringenstadt am 31. Januar: Amtsinhaber Armin Christ (links) gratuliert seinem Nachfolger Maik Rautenberg. (Foto: Sebastian Korinth)

Zumindest vorübergehend ist Rautenberg damit der jüngste Bürgermeister Baden-Württembergs. Er folgt auf den langjährigen Amtsinhaber Armin Christ, der zuvor seinen frühzeitigen Rückzug bekannt gegeben hatte. Bei der Wahl chancenlos bleiben Rechtsanwalt Andreas Bader aus Ravensburg (18,2 Prozent) und der selbstständige Ingenieur Christoph Staib aus Veringenstadt (14,2 Prozent).

Vor der Turn- und Festhalle bedankt sich Reinhard Traub (rechts) am 13. März für seine Wiederwahl zum Bürgermeister der Gemeinde Neufra. (Foto: Sebastian Korinth)

Weniger überraschend geht die Wahl am 13. März in der Gemeinde Neufra aus: Mit 96,9 Prozent der Stimmen kann Bürgermeister Reinhard Traub in seine zweite Amtszeit starten. Seine Mitbewerberin Susanne Goller aus Münsingen holt lediglich zehn Stimmen und kommt damit auf 1,3 Prozent. Auf ein ähnlich gutes Ergebnis wie Traub dürfte auch Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg hoffen, wenn am 5. März 2023 in seiner Stadt gewählt wird.

Denn nach 24 Jahren im Amt will Jerg es noch einmal wissen: Er sei „hoch motiviert, diese spannende und anspruchsvolle Aufgabe mit ganzer Kraft weiter wahrzunehmen“, sagt er in einer Gemeinderatssitzung im November.

Die Firma Ott wird 75 Jahre alt

Kerngeschäft sind Verkleidungen für Maschinen, mit der Pulverbeschichtung ist ein zweites Standbein hinzugekommen: Seit 75 Jahren gibt es die Franz Ott Metallwarenfabrik mit Sitz in Hettingen. In der Anfangszeit stellte das Unternehmen beispielsweise Kerzenleuchter, Obstkörbe oder Kamingarnituren aus Metall her.

Ulrike Steinhart (Mitte), Geschäftsführerin der Metallwarenfabrik Franz Ott in Hettingen, mit ihren designierten Nachfolgerinnen: Isabell Steinhart (links) und Sabine Ott. (Foto: Sebastian Korinth)

Noch führt Ulrike Steinhart als Tochter des Firmengründers die Geschäfte. Mittlerweile steht aber schon die nächste Generation in den Startlöchern: Tochter Isabell Steinhart und Nichte Sabine Ott wollen als neue Chefinnen das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte aufschlagen.

Badkap kassiert Energiezuschlag

Schließen oder geöffnet lassen? Für die Betreiber von Hallen- und Spaßbädern wird diese Frage nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der folgenden Energiekrise zu einer ganz entscheidenden. Das Badkap in Albstadt schlägt Mitte September einen anderen Weg ein und kassiert für jede Eintrittskarte zusätzlich einen Energiezuschlag in Höhe von zehn Euro. Nur Kinder unter sechs Jahren bleiben davon ausgenommen. Mitte Oktober sinkt der Energiezuschlag allerdings wieder: auf 3,70 Euro. Seit Ende Oktober beträgt er nur noch 1,90 Euro.

Ab dem 19. September verlangt das Badkap in Albstadt von Jugendlichen und Erwachsenen einen Energiezuschlag in Höhe von zehn Euro pro Person. Inzwischen fällt der Zuschlag wieder deutlich niedriger aus. (Foto: Sebastian Korinth)

105.000 Euro für einen Brief

Zum ersten, zum zweiten und ... zum dritten: Für sage und schreibe 105.000 Euro wechselt im März ein Brief den Besitzer, der Mitte des 19. Jahrhunderts in Gammertingen verschickt wurde. In Wiesbaden bekommt ein anonymer Bieter den Zuschlag für das Sammlerstück, dessen Marken damals mit einem Ringstempel in roter Farbe entwertet wurden.

Auktionator Dieter Michelson bei der Versteigerung von einem Brief aus Gammertingen aus dem Jahr 1952 am 26. März in Wiesbaden. Den Zuschlag bekommt ein anonymer Bieter im Saal, der für das historische Dokument 105.000 Euro ausgibt. (Foto: Auktionshaus Heinrich Köhler)

Der Brief stammt aus dem Nachlass des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub. Der Unternehmer, der 2018 in den USA starb und dessen Vermögen auf mehr als fünf Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, war auch leidenschaftlicher Briefmarkensammler.

Gammertinger Polizeichef hört auf

Für diesen Einsatz dankt Polizeipräsident Uwe Stürmer höchstpersönlich: Nach 25 Jahren als Leiter des Polizeipostens in Gammertingen verabschiedet sich Jürgen Steinle im September offiziell in den Ruhestand. „Der Verbleib in der Heimat ist mir immer wichtiger gewesen als Karriere zu machen“, sagt Steinle bei dieser Gelegenheit. So habe er zum Beispiel trotz der vielen Arbeit immer am Leben seiner vier Kinder teilhaben können. Die zusätzliche Freizeit wolle er nun für seinen Privatwald, zum Gitarrespielen und Fahrradfahren nutzen.

Polizeipräsident Uwe Stürmer (links) überreicht Jürgen Steinle, der 25 Jahre lang den Polizeiposten Gammertingen leitete, im September eine Dankurkunde. (Foto: Sebastian Korinth)

Arzt schließt seine Praxis

Nach gut drei Jahrzehnten ist Schluss: Zu Ende Juni schließt Allgemeinmediziner Norbert Kurz seine Praxis in Gammertingen. Damit verabschiedet sich der 63-Jährige in den Ruhestand. „In einer Praxis wie meiner ist man gleichzeitig immer auch Manager“, sagt er – und kritisiert unter anderem, dass die Digitalisierung in den Praxen nicht richtig in die Gänge kommt.

„Und: Ich habe Menschen teilweise über Jahrzehnte betreut, viele davon bis zu ihrem Tod. Das geht einem natürlich nahe.“ Bemühungen der Stadt Gammertingen, Kurz’ Praxis an einen anderen Arzt zu vermitteln, verlaufen derweil erst einmal im Sande.

Arzt Norbert Kurz schließt zu Ende Juni seine Praxis in Gammertingen. (Foto: Sebastian Korinth)

Eine tierische Sensation

Maria Teufel traut ihren Augen nicht: Mitte September entdeckt sie im Garten ihrer Tochter Susanne Hoeschele in Neufra zwei kleine Babyschildkröten. Nach und nach tauchen weitere auf, am Ende sind es sieben. Dabei leben die zwei erwachsenen Schildkrötenweibchen von Familie Hoeschele schon seit drei Jahren strikt getrennt von den beiden Männchen.

Wie also können sie trotzdem Nachwuchs bekommen? Des Rätsels Lösung lautet „Amphigonia retardata“ – die Fähigkeit von Schildkrötenweibchen, Sperma in ihren Eileitern zu erhalten. Sogar mehrere Jahre lang.

Schildkröten-Nachwuchs bei Familie Hoeschele in Neufra: Goliath (unten rechts) mit seinen sechs Geschwistern. (Foto: Alicia Hoeschele)

Seniorenwohnungen werden teurer und teurer

Die Benevit-Gruppe kommt mit dem Bau ihrer Seniorenwohnanlage in Hettingen im Jahr 2022 zwar gut voran, zahlt dafür aber einen hohen Preis: Als die Pläne für das Projekt im April 2018 erstmals öffentlich vorgestellt wurden, gingen die Verantwortlichen noch von Investitionskosten in Höhe von sechs Millionen Euro aus. Nach und nach steigt diese Summe auf acht Millionen.

Auf der Baustelle geht’s voran: Die neue Seniorenwohnanlage der Benevit-Gruppe in Hettingen soll im Frühjahr 2023 fertig werden. (Foto: Sebastian Korinth)

Dass die Arbeiten dennoch im Zeitplan liegen, sei vor allem den beauftragten regionalen Firmen zu verdanken, die sich stets um schnelle Lösungen bemühten, sagt Architektin Claudia Kanz bei einem Rundgang durch das Gebäude im November. Zu diesem Zeitpunkt liegt das Richtfest bereits fünf Monate zurück, der Innenausbau läuft. Parallel zu den Arbeiten an Estrich und Innenputz werden Leitungen und Anschlüsse für Heizung, Sanitäranlagen und Elektrotechnik verlegt. Fliesenleger- und Malerarbeiten sollen noch folgen.

Im Mai 2023 sollen die ersten Bewohner einziehen können. Die neue Anlage umfasst vier Hausgemeinschaften mit insgesamt 57 Apartments für Senioren. Hinzu kommen drei separate Einliegerwohnungen und ein Mehrzweckraum – etwa für Gottesdienste oder Feiern.

Feuer kostet einen 55-Jährigen das Leben

Die Erinnerungen an den Großbrand beim Gammertinger Reifenhändler Göggel im Juli sind noch frisch, als gut vier Wochen später der nächste Brand in der Stadt für Entsetzen sorgt: In der Nacht vom 26. auf den 27. August bricht in einem Gebäude an der Marktstraße Feuer aus. Ein 55-jähriger Bewohner kommt dabei uns Leben, der Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro. Zwei Mitbewohner des Mannes können sich unverletzt in Sicherheit bringen. Ein weiterer Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Die Feuerwehr bekämpft in der Nacht vom 26. auf den 27. August 2022 das Feuer in einem Einfamilienhaus an der Marktstraße in Gammertingen. Ein 55-jähriger Bewohner kommt bei dem Brand ums Leben. (Foto: Sabine Rösch)

Nach Auskunft von Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg waren im Haus mehrere ausländische Mitarbeiter eines Abbruch- und Entrümpelungsunternehmens untergebracht, dessen Hauptsitz sich ebenfalls in der Stadt befindet. Sechs Mitarbeiter seien bei der Stadtverwaltung gemeldet, sagt Jerg. Vier von ihnen hätten sich in der Brandnacht im Haus befunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft kurz nach dem Brand mitteilen, handelte es sich vermutlich um Brandstiftung: Ein 24-jähriger Tatverdächtiger sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zum Brand selbst, aber auch zu einem möglichen Motiv äußert er sich nicht.

Seniorin stirbt bei Hausbrand

Bei einem Brand am 25. März in Harthausen auf der Scher kommt für die 88-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses jede Hilfe zu spät: Die Feuerwehr kann die Seniorin nur noch tot aus dem Gebäude an der Antoniusstraße bergen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Morgen steht das Haus bereits in Vollbrand. Während der Lösch- und Rettungsarbeiten finden sie den Leichnam der 88-jährigen Frau. Ein Notarzt kann nur noch den Tod der Seniorin feststellen.

Die Feuerwehr birgt bei einem Brand am 25.03.2022 in Harthausen auf der Scher eine leblose 88-jährige Frau – vermutlich die Bewohnerin des betroffenen Einfamilienhauses an der Antoniusstraße. (Foto: Karl-Otto Gauggel)

Bei Helios-Preisser ist Schluss

Beim Handmesstechnik-Unternehmen Helios-Preisser gehen im Jahr 2022 langsam aber sicher die Lichter aus. Als im Herbst die ersten Kündigungen wirksam werden, ist schon seit mehr als einem Jahr bekannt, dass 80 von 100 Beschäftigten gehen müssen.

Beim Handmesstechnik-Unternehmen Helios-Preisser in Gammertingen gehen im Jahr 2022 langsam aber sicher die Lichter aus. (Foto: Sebastian Korinth)

Immerhin: „In einem aktuell sehr guten Arbeitsmarkt haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell eine neue Anstellung gefunden“, teilt ein Sprecher der Göttinger Mahr-Gruppe mit, zu der Helios-Preisser seit 2019 gehört. Derweil will der Ditzinger Maschinenbauer Trumpf, der in Hettingen rund 600 Mitarbeiter beschäftigt, vorübergehend die Räume nutzen: Ab Juni sollen etwa 70 Trumpf-Angestellte ins ehemalige Helios-Preisser-Gebäude ziehen, um dort Baugruppen zu montieren.

Das Windrad in Veringenstadt steht

Stagnierender Ausbau der Windenergie in Deutschland hin oder her: Veringenstadt hat im Jahr 2022 sein erstes Windrad bekommen. Schon lange liefen die Vorbereitungen dafür, die Arbeiten für das eigentliche Windrad begannen dann im August. Im Februar 2023 will der Energieversorger EnBW den regulären Betrieb der Anlage starten. Zudem plant das Unternehmen weitere Windräder in der Region: In unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Anlage im Waldgebiet „Bol/Alter Hau“ sollen bis 2025 zwei weitere Windräder entstehen – noch ein bisschen größer und deutlich leistungsstärker.

Das neue Windrad des Energieversorgers EnBW in Veringenstadt sieht Ende 2022 schon fertig aus. Bis es den regulären Betrieb aufnimmt, dauert es allerdings noch ein wenig. (Foto: Sebastian Korinth)

Darüber hinaus entscheidet sich der Hettinger Gemeinderat im November 2022 dafür, eine etwa 110 Hektar große Waldfläche im Nordosten von Inneringen an die EnBW zu verpachten. Dort, an der Grenze zu Ittenhausen, will der Energieversorger vier weitere Anlagen errichten. Für die entsprechenden Genehmigung und die anschließende Bauzeit rechnen die Verantwortlichen mit einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren.

Tiny-House-Traum ausgeträumt

Erst gestiegene Preise auf dem Holzmarkt, dann Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie und schließlich Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine: Die wirtschaftlich schwierigen Voraussetzungen bedeuten das Aus für das geplante Tiny-House-Projekt in Neufra. 3000 Quadratmeter Fläche hatte Unternehmer Stefan Hermann dafür kaufen wollen, um anschließend neun Mini-Häuser mit den dazugehörigen Grundstücken zu vermarkten.

Jungunternehmer Stefan Hermann will mit seinem Start-up Kleine Nachbarn neun Mini-Häuser (Tiny Houses) in der Gemeinde Neufra erreichten – doch 2022 ist das Jahr, in dem dieser Traum platzt. (Foto: Kleine Nachbarn)

„Nach sehr langem Überlegen haben sich alle Beteiligten leider dazu entschließen müssen, das Projekt einzustellen“, sagt er im September. Bürgermeister Reinhard Traub findet’s schade: „Für uns als Gemeinde wäre das eine schöne Geschichte gewesen.“ Dennoch könne er verstehen, dass Hermann das Risiko am Ende zu groß war.

Schönheitskur für ehemalige Bank

Seit Ende 2021 steht die ehemalige Volksbank-Filiale in Inneringen leer, im Dezember 2022 zieht mit dem Kaffeevollautomaten-Dienstleister Kabo wieder Leben ein. In der Zwischenzeit aber ist viel passiert: Helge Steinhauser aus Veringenstadt hat das Gebäude rundum erneuern lassen – von Böden und Fliesen über Putz und Anstrich bis hin Elektroinstallation und Beleuchtung. Vieles macht Steinhauser in Eigenregie. „Trotzdem sind die Kosten für die Renovierung regelrecht explodiert“, sagt er. Dennoch habe er den Schritt nie bereut.

Helge Steinhauser im renovierten Erdgeschoss der ehemaligen Volksbank in Inneringen. Eigentlich wollte er dort Oldtimer und Antiquitäten ausstellen – doch dann kam alles anders. (Foto: Sebastian Korinth)

Seine eigenen Pläne für das Gebäude gibt er allerdings auf: Eigentlich hätte er die 140 Quadratmeter im Erdgeschoss als Ausstellungsfläche für Oldtimer und Antiquitäten nutzen wollen. Dann aber kam durch Zufall alles anders.