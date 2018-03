Das erste Gammertinger Schlosskonzert bildete den Auftakt einer vielversprechenden „Trilogie“ dreier Konzerte während derer die Künstler Anke Dill (Violine), Justus Grimm (Violoncello) und Florian Wiek (Klavier) dem Gammertinger Publikum alle Klaviertrios von Ludwig van Beethoven zu Gehör bringen werden.

Justus Grimm und Florian Wiek sind seit vielen Jahren immer wieder gerne gesehene und gehörte Gäste in Gammertingen. Für den Auftakt des Abends hatten die drei Musik-Professoren das Klaviertrio Es-Dur op. 1/1 gewählt, das zu den ersten veröffentlichten Kompositionen des damals gerade erst 25-jährigen Beethovens gehört.

Klangvoll beginnt das „Allegro“ in klassischer Sonatenform, gefolgt von einem wunderbar schwingenden „Adagio cantabile“. Dem ausführlichen „Scherzo Allegro assai“ – gespielt mit zupackendem Schwung und fast schon einer gewissen Dramatik - folgte mit sichtlicher Freude an der Musik der rasante letzte Satz „Finale: Presto“ mit humoristischen und scherzhaften Zügen. Von Anfang an faszinierte das Trio auf der Bühne mit der Präzision des Zusammenspiels, nicht nur in rhythmischer Hinsicht, sondern vor allem in der feinen Abstimmung des Zusammenklangs.

Die folgenden Variationen über das Lied „Ich bin der Schneider Kakadu“ op. 121a komponierte Beethoven schon um 1802. Das Lied stammt aus dem Singspiel „Die Schwestern von Prag“ von Wenzel Müller (1767-1835), das ab 1794 in Wien mit großem Erfolg aufgeführt wurde. 1816 bot sie Beethoven neu überarbeitet seinem Verleger an, der sie jedoch erst 1824 veröffentlichte.

Auf eine komisch-ernste Einleitung in g-Moll folgen das fröhliche liedhafte Thema und dann – in klassischer Abfolge – die virtuosen Variationen, während derer jedes der Instrumente Gelegenheit bekommt, mit Verzierungen und rasanten Läufen zu brillieren, was Anke Dill, Justus Grimm und Florian Wiek hervorragend gelang.

Nach der Pause erwartete das Publikum mit dem Klaviertrio Es-Dur op. 70/2 ein Werk des inzwischen gereifteren und auch berühmten Beethoven aus dem Jahr 1808. Mit intensivem (Zusammen-)Spiel vermittelten die Musiker die energiegeladene Musik des ersten Satzes „Poco sostemuto – Allegro ma non troppo“, während das „Allegretto“ vor allem mit seinem runden Gesamtklang beeindruckte. Tänzerisch leicht folgte der menuettartige dritte Satz „Allegretto ma non troppo“, bevor das Trio dann zum Ende im „Finale: Allegro“ ein Feuerwerk der Klänge und Melodien entfachte. Technische Schwierigkeiten und musikalische Raffinessen scheinbar mit mit Leichtigkeit bewältigend begeisterten sie das Gammertinger Publikum. Nach so viel Beethoven bedankte sich das Trio für den reichhaltigen Applaus mit einem wunderbaren Trio-Satz von Felix Mendelssohn-Bartholdy. In einem Jahr darf sich Gammertingen dann erneut auf ein Beethoven-Trio-Programm freuen.