Der völlig überraschende Tod von Friedrich Holzmann hat in Harthausen Bestürzung und große Anteilnahme ausgelöst. Insbesondere sein Wirken und ehrenamtliches Engagement bis zuletzt in verschiedenen örtlichen Vereinen hinterlässt eine große Lücke.

Friedrich Holzmann, geboren am 25. August 1950, verbrachte sein ganzes Leben im Ort. Nach seiner Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung bei der Firma Hartner in Ebingen als Mechaniker und arbeitete anschließend in seinem erlernten Beruf von 1969 bis 1972 bei der Firma August Beck in Winterlingen. Danach wechselte er zur Firma H. Steinhart Metallwarenfabrik nach Hettingen, wo er 1975 die Meisterprüfung als Mechaniker-Meister ablegte und danach die Leitung im Werkzeugbau übernahm. Ab 1990 war er bis zum Beginn der Rente am 31. Dezember 2012 in diesem Betrieb als Leiter für den Bereich Lack- und Pulverbeschichtung zuständig.

Aus einer örtlichen Bauernfamilie stammend war die Landwirtschaft zeitlebens sein großes Hobby, die er über viele Jahre zusammen mit seinem Schwager weiter betrieb. Nach der altersbedingten Beendigung der Landwirtschaft kümmerte er sich weiter um seine Hasen und seinen treuen Hund. Außerdem galt danach seine Leidenschaft dem Wald, in dem er oftmals zusammen mit seinem Schwiegersohn mit Holzarbeiten beschäftigt war.

Noch im vergangenen Jahr war Friedrich Holzmann begeisterter Mitinitiator der Gruppe „Bulldog-Kameraden Harthausen“ und war mit seinem Oldtimer-Traktor immer gerne bei Ausfahrten und allen Veranstaltungen des noch jungen Clubs dabei .

Ganz besondere Verdienste hat sich Friedrich Holzmann im DRK in der Ortsgruppe Harthausen erworben. Nach seinem Eintritt 1969 in die damalige DRK-Gruppe Veringenstadt, gehörte er 1974 zu den Gründungsmitgliedern der danach eigenständigen DRK- Ortsgruppe Harthausen.

Danach bis 1985 als Bereitschaftsführer im Einsatz wurde Holzmann 1995 zum Ehrenbereitschaftsführer ernannt bevor er 2016 als Vorsitzender Verantwortung in der Ortsgruppe übernahm.

Auch das Singen war eine große Leidenschaft des Verstorbenen und so war es für ihn selbstverständlich nach seinem Eintritt in den Männergesangsverein Harthausen 1965 auch in diesem Verein Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere als Kassier von 1980 bis zu seinem Tod war er immer eine wichtige Stütze bei den Sängern. Nach seiner Ernennung zum Ehrenmitglied 2010 erhielt er 2015 die seltene Ehrung für 50 Jahre aktives Singen und er wurde dabei auch für seine besonderen Verdienste um den Chorgesang mit der Gauehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Trotz seiner vielfältigen Aktivitäten stand die Familie für ihn an oberster Stelle und so sorgte er bis zuletzt für seine betagte Mutter sowie die drei Töchter und die vier Enkel. Unvergessen bleiben für sie die gemeinsamen Urlaubsaufenthalte in Südtirol, wo er schon seit seiner Jugend gerne immer wieder schöne Tage verbrachte.