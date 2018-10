Duo Mysterioso zeigt seine Bilder in Mariaberg

Im Klostergebäude in Gammertingen-Mariaberg ist unter dem Titel „Duo Mysterioso“ eine Ausstellung der Künstlerinnen Pia von Aulock und Kirsten von Zech-Burkersroda zu sehen. Pia von Aulock gibt ihren in Öl auf Leinwand gemalten Bildern keine Titel. Sie malt Figurenkonstellationen und Beziehungsgeflechte. Kirsten von Zech-Burkersroda entwickelt seit Jahren ein ganz eigenes, ständig anwachsendes Repertoire an rätselhaften Figuren, die in geheimen, oft auch dramatischen Handlungen involviert sind und ihre Bilderwelt bevölkern.

Die Ausstellung ist im Klostergebäude Mariaberg bis einschließlich Sonntag, 18. November, montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, sowie freitags von 8 bis 15 Uhr zu besichtigen. Sonntags kann das Klostergebäude von 13.30 bis 16.30 Uhr durch den Nebeneingang bei der Kirche betreten werden, um die Ausstellung zu besichtigen.