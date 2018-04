Drei Verletzte und ein komplett zerrissener BMW nach Unfall

Drei Verletzte und ein zerrissener BMW, das ist die traurige Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Montagabend in Gammertingen ereignet hat.

Laut Polizei war ein 23-jähriger Gammertinger mit zwei Beifahrern (18 und 22 Jahre) mit erhöhter Geschwindigkeit innerorts auf der Hohenzollernstraße unterwegs. Als er rechts in die Sigmaringer Straße abbiegen wollte, kam der junge Fahrer des 3er-BMW von der Fahrbahn ab und in den Gegenverkehr. Eine 72-jährige Peugeot-Fahrerin, die ihm entgegenkam, habe noch versucht auszuweichen. Auch der 23-Jährige riss laut Polizei sein Lenkrad hektisch herum. Doch der Wagen übersteuerte und brach aus. Mit Wucht wurde er gegen einen Baum am rechten Wegesrand geschleudert. „Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug komplett in zwei Hälften gerissen“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Um 20.03 Uhr ging der Notruf eines Nachbarn ein, der den Unfall, der sich in Höhe der Hausnummer 39 und 41 ereignete, beobachtet hatte. Die drei verletzten jungen Männer wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. „Lebensgefahr bestand nicht“, so die Polizei. Zur Schwere der Verletzungen könne bislang allerdings noch keine Aussage getroffen werden. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden Beifahrer seien später aber vernehmungsfähig gewesen. Die 72-jährige Peugeot-Fahrerin blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Möglicherweise viel zu schnell unterwegs

Aufgrund von Zeugenaussagen und der Wucht des Aufpralls geht die Polizei davon aus, dass der 23-Jährige mit sehr stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Auf diesem Abschnitt der B313, gilt innerorts Tempo 50. „Alkohol war vermutlich nicht die Ursache“, so die Polizeisprecherin. Ein entsprechender Test habe nur „einen verschwindend geringen Wert von 0,14 Promille“ angezeigt.

Bei dem Unfall war die Polizei mit fünf Streifenwagen vor Ort. Auch Feuerwehr und Sanitäter waren im Einsatz. An dem BMW 318 entstand ein Totalschaden. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.