Drei Mediziner referieren in Gammertingen

Drei in Gammertingen gern gesehene Mediziner aus verschiedenen Kliniken kommen am kommenden Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr erneut in die Lauchertstadt. Zum einen ist dies Prof. Dr. Frank Mayer, der inzwischen in Friedrichshafen als Onkologe und Hämatologe in einer Tagesklinik mit Praxis praktiziert. Des weiteren Prof. Dr. Jens Huober, der nun endlich wieder ins Ländle zurückgekehrt ist und ab Mai an der Uni in Ulm tätig ist. Zu guter Letzt der beliebte Oberarzt Christian Gall von der Frauenklinik in Tübingen, der auch in Zukunft die Gammertinger Selbsthilfegruppe begleiten wird. Die drei Studienkollegen gehen wieder auf Augenhöhe mit Patienten oder auch Angehörigen. Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Dafür sind kleine Spenden erwünscht. Gäste sind gerne willkommen.