Drei Jahre in einer Versammlung

Der Musikverein Harthausen/Scher e.V. führte am 2. April in der Festhalle Harthausen die Jahreshauptversammlungen für die vergangenen drei Vereinsjahre durch. Für das Jahr 2021 standen in diesem Zuge auch Neuwahlen an.

Eröffnet wurde die Versammlung vom 1. Vorsitzenden Holger Lorrain. Die Versammlungen wurden nacheinander abgehalten. Lorrain und sein Vorstandsteam führten in ihren Berichten durch die vergangenen Vereinsjahre, die nun seit bereits zwei Jahren stark von der Corona-Pandemie beeinflusst sind. Schriftführerin Beate Endriß dokumentierte die Aktivitäten eines noch normal verlaufenden Vereinsjahrs 2019 mit vielen Unterhaltungsauftritten, vom Frühjahrskonzert über Geburtstagsständchen und Grillfest bis hin zum Kirchenkonzert und dem Spielen von Weihnachtsliedern am Heiligen Abend. Auch Dirigent Walter Hauser lobte die musikalischen Auftritte des Vereins. Jugendleiter Florian Ritter berichtete über die aktuellen Zahlen in der Jugendarbeit.

Während die Zahl der Auszubildenden im Jahr 2019 eher schwindend war, sind die rekordverdächtigen Zahlen von 19 Schülerinnen und Schülern in der Instrumentenausbildung 2021 umso erfreulicher. Auch die Blockflötengruppe, welche 2019 in Kooperation mit der Grundschule Harthausen initiiert wurde, hat sich mittlerweile etabliert. Für die Vereinsjahre 2020 und 2021 beklagte Dirigent Walter Hauser den Wegfall der Proben und Auftritte, bedingt durch die Corona-Pandemie. Dennoch blickt Hauser nun positiv in die Zukunft und hofft auf gut besuchte Proben und gelingende Unterhaltungsauftritte in den kommenden Monaten. Auch während der Pandemie konnte der Musikverein Harthausen einige Beiträge zum Ortsgeschehen leisten. Das Sommerfest to go 2020 und das Sommerfest to go or stay 2021 sowie Weihnachtsbaum-Verkäufe und eine Impfaktion zusammen mit dem DRK stießen bei der Bevölkerung auf große Resonanz.

Kassiererin Marion Lorrain konnte, trotz Corona-Pandemie, in allen Jahren über positive finanzielle Entwicklungen berichten. Die Kassenprüfer bestätigten eine tadellos geführte Kasse.

Bürgermeister Michael Maier und der Vertreter für den Ortschaftsrat Anton Blau lobten den Verein für das Engagement auch während der Coronazeit und schlugen der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft vor. Die Neuwahlen wurden für das Jahr 2021 durchgeführt. Alle Vorstandsmitglieder erklärten sich dazu bereit, ihr Amt weiterzuführen und wurden allesamt in ihrem Amt bestätigt und wiedergewählt.