Dokumente aus mehr als 500 Jahren

Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Archive und Bibliotheken im Landkreis Sigmaringen“ laden die Stadt Gammertingen und das Kreiskulturforum am Mittwoch, 22. Juni, um 19 Uhr zu einer Führung im Stadtarchiv Gammertingen ein. Wie das Team der Stadtverwaltung mitteilt, werden Kreisarchivar Edwin Ernst Weber und Archivbetreuer Manfred Tremmel Einblicke in die städtische Archivüberlieferung geben. Dazu haben sie Findbücher und einzelne ausgewählte „Schätze“ ausgegraben. Lange mussten sie nicht suchen, denn die Stadt Gammertingen kann eine durchaus ansehnliche, mehr als ein halbes Jahrtausend in die Geschichte zurückreichende kommunale Archivüberlieferung vorweisen. Darunter finden sich Pergament- und Papierurkunden ab dem ausgehenden 14. Jahrhundert, Amtsbücher und Rechnungen ab dem 17. Jahrhundert und Verwaltungsakten ab dem 18. Jahrhundert. Nach Aussagen der Stadt ist das Stadtarchiv ein Spiegel der langen Zeit eher bescheidener Verhältnisse des Handwerker- und Ackerbürgerstädtchens. Nach Jahrhundert währender, vielfacher konfliktreicher Zugehörigkeit zur Ritterherrschaft der Speth von Zwiefalten geht es zu Beginn des 19. Jahrhunderts an das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen über. Durch die Ansiedlung und Expansion von Industriebetrieben vor allem aus der Textilbranche sowie mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und Gastwirtschaften erfährt der hohenzollerisch-preußische Amtsort seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen wirtschaftlichen Aufschwung. Eine besondere Abteilung im Stadtarchiv bildet die städtische Kunstsammlung mit bedeutenden Werken vor allem der Maler Konstantin Hanner (1827-1893) und Hermann Anton Bantle (1872-1930). Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt, heißt es weiter. Deshalb bitte rechtzeitig anmelden. Per E-Mail: veranstaltung@gammertingen.de oder per Telefon: 07574 406-136.