Hilde und Oskar Bender haben schon seit vielen Jahren Disteln in ihrem Garten. So groß wie in diesem Jahr waren sie jedoch noch nie. Immer wieder werden sie wegen ihrer fast drei Meter hohen Exemplare angesprochen.

Vor gut 20 Jahren bekam Hilde Bender von einer Gammertingerin einen Distelsetzling. Seither gehört die Pflanze in ihren kleinen Garten. Meist sind es eine oder zwei Disteln, die wachsen dürfen und im Herbst wieder entfernt werden. Doch dann ist Vorsicht geboten, so Hilde Bender: „Denn wenn einen die Dornen stechen, eitert das ganz gefährlich.“ Zum ersten Mal haben sie im Januar drei Pflanzen vom Beet am Haus in die Mitte des Gartens gesetzt. Dort konnten sie sich nun bestens entfalten. Die ersten Blüten zeigen schon ihre Farbe, die zwischen Fuchsienrot und Lila ist. Auch Oskar Bender erfreut sich an den Blumen: „Den ganzen Sommer blühen sie und vom Balkon können wir sie dann sehen.“

Ameisen fühlen sich auf ihren Disteln offensichtlich besonders wohl und halten sich dort Blattläuse. Nützlich finden die Benders, dass die Katzen aus der Nachbarschaft einen großen Bogen um die Pflanzen machen und ihr Mittelbeet nicht mehr als Katzenklo zweckentfremden. Die Samen der Mariendisteln sind zwar in der Heilkunde von Bedeutung, aber sie selbst behalten nur ein paar der zahlreichen Setzlinge zurück, die dann im nächsten Jahr wieder wachsen dürfen. Einen Ableger haben die Benders schon einer Nachbarin versprochen. Wie groß diese Pflanze dann wird, hängt sicher vom Wetter und dem Standort ab.