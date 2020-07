Diebe stehlen Lebensmittel aus Mülltonne

Bei einem Lebensmittelmarkt hat die Polizei am Sonntag gegen 22 Uhr drei Diebe auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Tatverdächtigen zuvor weggeworfenes Obst, Gemüse und mehrere Kaffeepackungen aus Mülltonnen an der Laderampe genommen und in zwei mitgeführte Taschen gepackt. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Die Diebe müssen nun mit entsprechenden Anzeigen wegen Diebstahls rechnen.