Teile des Gammertinger Rathausdaches sind wegen der Sanierungsarbeiten am Dachstuhl offen. Die Fassade ist noch nicht gestrichen. Und der Winter naht. Architekt Elmar Heinemann hat sich und den Handwerkern das Ziel gesteckt, bis zum Wintereinbruch fertig zu werden. Jetzt besteht die Frage, wird es gelingen?

„Da bin ich mir ziemlich sicher“, sagt der Architekt. Doch er gibt zu, es könnte ein knappe Angelegenheit werden. Derzeit ist die Ecke des Daches in Richtung Hohenzollernstraße und Lauchert noch offen. Hier werden die Baumaterialien auf den Dachboden gebracht. Parallel dazu wurde auch mit den Arbeiten auf der gegenüberliegenden Dachseite begonnen. Inzwischen sind die Arbeiter in der Mitte der dem Notariat zugewandten Seite angelangt. Das bedeutet, dass jetzt maximale Aufmerksamkeit gefordert ist.

Gleich unterhalb der Bodendecke befindet sich nämlich das historische Deckengemälde im Treppenhaus des Rathauses. Und das darf keineswegs beschädigt werden. Besondere Aufmerksamkeit müssen die Bauarbeiter an einer Ecke der Decke walten lassen. Hier sind Balken und Decke besonders stark beschädigt. Architekt Heinemann und der Sigmaringer Restaurator Erich Buff legen gemeinsam die erforderlichen Schritte fest.

Vorgesehen ist, das Deckengemälde ebenfalls zu restaurieren. Erich Buff und seine Leute werden es reinigen und schadhafte Stellen ausbessern. Derzeit muss die Decke, solange die Arbeiten am Dach und Dachboden laufen, gestützt werden. Das geschieht mit einer sogenannten Weichsprießung, die auf einem Gerüst aufgebaut ist. Das sind viele nahezu senkrecht aufgestellte Latten, die die Decke flexibel stützen. Das Gerüst kann nachträglich auch von den Restauratoren genutzt werden.

Es gibt ein Notdach

Architekt Heinemann hat die längerfristige Wetterprognose studiert und geht davon aus, dass das Wetter zumindest so lange halten wird, bis die Arbeiten am Dach abgeschlossen sind. Einen vorübergehenden Wintereinbruch könnte das Notdach verkraften. Was ihm eher Sorgen bereitet, sind die Malerarbeiten, die man gerne auch noch vor dem Winter abschließen möchte.

Dieser Tage bringt der Maler Farbmuster auf dem Wänden auf, damit die Verantwortlichen die passenden Farbnuancen aussuchen können. In den nächsten zwei, drei Wochen wird dann die Giebelwand in Richtung großer Schlossplatz gestrichen. „Dann können wir hier schon mal das Gerüst entfernen“, sagt Heinemann. Parallel dazu soll die Öffnung für die Materialzufuhr am Dach geschlossen werden und die Fassade entlang der Lauchert für das Streichen vorbereitet werden. Auch hier könnte das Gerüst ziemlich bald entfernt werden. Wenn das Wetter weiterhin mitspielt, soll dann auch die Vorderseite des Schlosses und letzten Endes auch die andere Giebelseite gestrichen werden.

Als Farben werden ganz ähnliche Farbtöne verwendet, wie sie bereits jetzt am alten Schlossflügel vorkommen: als Grundfarbe ein gebrochenes Weiß, ein leichtes Rosa für die Fenstereinfassungen und ein grau-brauner Ton für den Sockel. Der Grundton soll ähnlich sein, wie jener am neuen Schlossflügel, sich aber trotzdem abheben. „Das machen wir bewusst, um Alt und Neu auch farblich unterschiedlich erscheinen zu lassen“, so Heinemann.