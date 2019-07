Die Wahl fällt einstimmig auf Manfred Rogg

Manfred Rogg bleibt Ortsvorsteher des Gammertinger Ortsteils Harthausen: In der Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstagabend stimmten die vier weiteren Mitglieder des Gremiums geschlossen für ihn. „Wir haben mit Manfred Rogg einen rührigen Ortsvorsteher und möchten, dass das auch weiterhin so bleibt“, sagte sein bisheriger und zukünftiger Stellvertreter Roland Lutz, der in der Sitzung ebenfalls wiedergewählt wurde.

Neben Manfred Rogg und Roland Lutz gehören dem Ortschaftsrat auch Jürgen Steinhart, Axel Hepp und Holger Steinhart an. Zu Beginn der Sitzung am Donnerstag wurde Mathias Ott verabschiedet. Bei ihm hatten die 73 Stimmen, die er bei der Kommunalwahl im Mai bekam, nicht für den Wiedereinzug ins Gremium gereicht. Zum Abschied bekam er einen Geschenkkorb und ein großes Lob vom Ortsvorsteher.

Für Mathias Ott zog der neu gewählte Ortschaftsrat Holger Steinhart ins Gremium ein. Mit der gemeinsam ausgesprochenen Verpflichtungsformel wurden die Räte für die neue Legislaturperiode eingesetzt und sogleich Ortsvorsteher Manfred Rogg sowie sein Stellvertreter Roland Lutz im Amt bestätigt.

Rogg blickte auf seine erste Amtsperiode zurück und erwähnte einige der vielen Projekte und Maßnahmen der vergangenen fünf Jahre – zum Beispiel die Wiederherstellung des alten Dorfbrunnens in der Ortsmitte, die Außenrenovierung des Bürgerhauses und auch dessen Innensanierung sowie die Renovierung des Feuerwehrhauses.

Gewerbegebiet wird erweitert

Auch die vereinsübergreifende Zusammenarbeit mit der Schaffung von 13 Sitzbänken, die rund um Harthausen aufgestellt wurden, nannte Manfred Rogg als ein abgeschlossenes Vorzeigeprojekt. Zusammen mit dem Feldhauser Ortschaftsrat wurde auf dem Friedhof in Feldhausen eine Fläche für Rasengrabfelder angelegt. Angeschoben und in der Erschließungsphase ist das Gewerbegebiet Alb III auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom jetzigen Gewerbegebiet, vom Ortsausgang Harthausen gesehen.

In diesem Zug soll auch die Straße vom Ortsschild bis zur Steinhilber Brücke saniert und ausgebaut werden. Um die Ortschaft vom zunehmenden Schwerlastverkehr zu entlasten und das Verkehrsaufkommen innerhalb der Ortschaft zu reduzieren könne man sich beispielsweise einen Wendehammer vorstellen, sagte der Ortsvorsteher. Gespräche und Verhandlungen seien auf dem Weg. Langfristig müsse man auch über die Erschließung weiterer Fläche für die Wohnbebauung nachdenken, da es in Harthausen zurzeit nur noch zwei freie Bauplätze gibt. Die Kreuzwegstationen zwischen Harthausen und Feldhausen sollen noch in diesem Jahr restauriert werden.

Zu Wort kam in der Ortschaftsratssitzung auch Feuerwehrabteilungskommandant Klaus Steinhart, der zunächst seinen Dank für die Sanierung des Feuerwehrhauses aussprach. Langfristig müsse man über ein neues Feuerwehrauto für die Abteilung Harthausen nachdenken, sagte er. Denn das aktuelle Fahrzeug sei mittlerweile 27 Jahre alt.