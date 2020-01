Die Tagebücher der Etty Hillesum

Am Ende der zutiefst berührenden Lesung aus den Tagebüchern der Etty Hillesum im Kommunikationszentrum Mariaberg umarmen sich die Schauspielerin Claudia Schwartz und der Musiker Shaul Bustan vor den unter dem Eindruck der letzten Stunde still verharrenden Zuhörern.

Die Liebe von Claudia Schwartz, die Enkelin eines Wehrmachtssoldaten und Shaul Bustan, der Enkel eines Holocaustüberlebenden, ein deutsch-jüdisches Ehepaar hätte vor achtzig Jahren in Nazi-Deutschland zum Tode geführt. Mittels Sprache, wenigen Gesten und improvisierter Musik am Kontrabass erzeugten die beiden eine „denkwürdige“ Atmosphäre, dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts angemessen.

In seinen einleitenden Worten erinnerte der Mariaberger Vorstand Rüdiger Böhm an die „schrecklichsten Geschehnisse in der Geschichte Mariabergs“, der Ermordung von 61 Heimbewohnern in Grafeneck vor 80 Jahren. Ihnen und Etty Hillesum, eine von sechs Millionen ermordeter Juden, gelte es, am heutigen Abend zu gedenken. „Ihr Tod verpflichtet uns, allem Denken und Tun zu widerstehen, das menschliches Leben in lebenswert und lebensunwert einteilen will.“

Zuschauer lernen Leben der Etty Hillesum kennen

In der einstündigen Lesung lernten die aufmerksamen Zuhörer das viel zu kurze Leben der Etty Hillesum kennen, das Leben einer einer assimilierten Jüdin, die 1941 mit ihren Aufzeichnungen begann.

Die Amsterdamer Studentin der Slawistik lebte während der deutschen Besatzung mit zumeist jungen Mitbewohnern in einer Hausgemeinschaft, deren Zusammenhalt sie sich zur Aufgabe macht und deren undifferenzierter Hass auf die Deutschen für sie eine Krankheit der Seele ist, denn „verbrecherisch ist das System, nicht der Mensch.“

Unter dem Eindruck der zunehmenden Judenverfolgung widmete sie sich fortan auch der Beschreibung der Situation. Schilder mit „Für Juden verboten“ werden aufgestellt, ihre Fahrräder konfisziert, das Fahren mit der Straßenbahn wird verboten, Abtransporte in Konzentrationslager geschehen vor der Haustür.

„Es geht um unseren Untergang, unsere totale Vernichtung, damit muss man sich abfinden. Ich will alles in Erinnerung behalten, später darüber berichten und an der neuen Zeit, die kommen wird, mitwirken“, schreibt sie noch im Februar 1942.

Eine Woche vor ihrer Überstellung ins Durchgangslager Westerbork, dem Sammellager für jüdische Niederländer vor dem Abtransport nach Auschwitz, nimmt sie jeden Tag Abschied. Sie will sich einen Bubikopf schneiden lassen, den Lippenstift wegwerfen, noch einmal die Rilkebriefe lesen, die Eltern besuchen, zum Zahnarzt gehen, einen Rucksack beschaffen und nur das Notwendigste, die Bibel, mitnehmen. Fotos sollen hierbleiben, die Menschen, die ihr nahe sind, will sie in den geheimen Winkeln ihres Herzens verwahren, damit sie immer bei ihr sind. Ein Untertauchen, das ihr von guten Freunden angeboten wird, lehnt sie mit der Begründung ab, sie wolle „das Schicksal ihres Volkes teilen“.

Die Lesung endete mit der Schilderung einer schlaflosen Nacht in Westerbork. In der Frauenbaracke liegt sie neben leise schnarchenden, laut weinenden oder still leidenden Frauen und möchte das denkende Herz der Baracke, des ganzen Lagers sein. „Ich denke nicht mehr nach, komme was kommen mag, und wie es kommt, ist es gut“. Gemeinsam mit Eltern und Bruder Mischa wurde Etty Hillesum im September 1943 mit dem 75. Massentransport nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet.

Im Anschluss lud Rüdiger Böhm die Anwesenden an den Büchertisch von Claudia Schwartz und Shaul Bustan, um mit ihnen, die ein Buch über ihre deutsch-israelische Liebesgeschichte („Meschugge sind wir beide“) geschrieben haben, ins Gespräch zu kommen.