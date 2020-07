Die SWEG gibt ihrem Vorstandsvorsitzenden Rückenwind

Der Aufsichtsrat der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) hat Tobias Harms für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden und technischen Vorstand bestellt. Der 47-Jährige ist seit 2016 Mitglied des Vorstands und seit April dieses Jahres Vorstandsvorsitzender der SWEG. Sein aktueller Vertrag läuft bis Mitte 2021 und ist nun bis Mitte 2026 verlängert worden. „Wegen sich ändernder politischer und marktwirtschaftlicher Rahmenbedingungen muss sich das Unternehmen an das Geschäftsumfeld des öffentlichen Verkehrs anpassen und konsequent weiterentwickelt werden“, wird Uwe Lahl, Aufsichtsratsvorsitzender der SWEG, in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. „Tobias Harms verfügt über sehr viel Erfahrung in den Märkten des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienenpersonennahverkehrs. Daher bin ich froh, dass er diese Aufgabe für weitere fünf Jahre wahrnimmt.“

