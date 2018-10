Die Stadtkapelle Gammertingen beschließt ihr Festjahr

Mit einem Gedenkgottesdienst in der katholischen Kirche St. Leodegar in Gammertingen hat die Stadtkapelle ihr Festjahr zum 170-jährigen Bestehen beendet. In der voll besetzten Kirche wurde im Wechselspiel zwischen Orgel und den musikalischen Weisen der Stadtkapelle der verstorbenen Mitglieder und Ehrenmitglieder gedacht. Stadtpfarrer Wolfgang Drescher, ein ständiger Begleiter der Stadtkapelle, sorgte für den geistlichen Rahmen der Gedenkfeier

Thomas Butzengeiger, Mitglied des Vorstandteams, hielt – in Abwesenheit von Udo Rapp, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit – die Gedenkrede. Bevor das Lied „Ich hatte einen Kameraden“ ertönte, verlas Butzengeiger die Namen einiger Mitglieder und Ehrenmitglieder, exemplarisch für 170 Jahre Stadtkapelle. Nun will sich die Stadtkapelle intensiv auf das Dreikönigskonzert am Samstag, 5. Januar 2019, in der Aula des Gammertinger Gymnasiums vorbereiten. Später, so hoffen die Musiker, können sie ihr Konzert dann in der neuen Stadt- und Kulturhalle aufführen. Diese soll in den kommenden Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Schey entstehen.

Mit verschiedenen Aktionen hatte die Stadtkapelle in diesem Jahr ihr 170-jähriges Bestehen gefeiert. Höhepunkte waren eine Ausstellung im Alten Oberamt, die Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel und das Bezirksmusikfest im Juli.