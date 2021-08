Die Kunst kennt kein schlechtes Wetter

Der Sommer ließ sich bitten, die Kunst aber ließ sich nicht aufhalten. Und so fand kürzlich die zwölfte Sommerkunstwoche in Mariaberg statt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. In insgesamt 17 ausgebuchten Workshops entstanden zahlreiche Kunstwerke unterschiedlichster Disziplinen und Materialien: ein majestätischer Hai aus Ton, ein Monument im Geiste der Fridays for Future Bewegung aus Holz mit einem Mädchen, das die Weltkugel in den Händen trägt, farbenprächtige (Lein-)Wandmalereien, Mosaike und Kalligrafien, Filigranes und Überdauerndes aus Eisen, Bronze, Wolle oder Weidenzweigen.

„Die Kunst des Bogenbaus“, „Die wilde Horde“ oder „Abenteuer Natur Kunst“ sorgten für Action im Gelände inklusive Zielschießen, Höhlentouren und Seilschaukel hoch zwischen den Bäumen des Mariaberger Forsts. Neu dabei: der Gestaltungskurs „Artworks!“ mit Dozent Wolfgang Wiebe, in dem gezeichnet, gemalt, gesprüht und experimentiert wurde. Eine Gruppe Teenager malte den Marvel-Antihelden „Venom“ an die Wand, während der erfahrene Art-brut-Künstler Roland Kappel daneben fein detaillierte Stadtansichten collagierte. Tabea Groth war zum ersten Mal bei der Sommerkunstwoche mit dabei und genoss die Atmosphäre: „Die Menschen hier sind so herzlich und im Kurs ist alles erlaubt, total entspannt.“ Zusammen mit Lilian Wohanka (15) und Annika Dorn (14) malte sie über Tage hinweg unter anderem an der Comic-Wandfigur „Venom“. „Das Motto hier ist: Mach einfach! Ich bin künstlerisch eigentlich nicht begabt, aber kreativ. Und es macht Spaß!“, erklärte Tabea laut der Mitteilung.

Während es bei der „SoKuWo“ vorrangig um die Kunst geht, gehören das Miteinander und Rahmenprogramm essentiell dazu: vom abendlichen Seifenschnitzen und gemeinsamen Abendessen im Freien, über Rundgänge durch die anderen Workshops und Entspannen im Sommerkunstcafé bis zum Konzertbesuch in der Mariaberger Mehrzweckhalle. Hier ließ die Freiburger Band „El Flecha Negra“ sommerliche Leichtigkeit aufkommen und trotzte dem trüben Wetter mit Latin-Roots-Musik. „Willkommen in unserer Welt ohne Grenzen“, begrüßte Sänger Kata das Publikum. Das kam bei Salsa, Samba und Reggae auf seine Kosten und auch „Unliebeslieder mit traurigem Inhalt, aber Happy End“ wurden gespielt. Besonders die Cumbia liegt der Band am Herzen, welche afrikanische Rhythmen mit spanischen Melodien und Texten vereint. „Jedes Land in Südamerika hat seine eigene Cumbia“, erklärt Bandmitglied Tatán auf der Bühne: „Und Deutschland hat El Flecha Negra.“