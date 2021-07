Die geplante Gründung eines Vereins soll zur Finanzierung der Arbeiten beitragen

Bei der Informationsveranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde Gammertingen fanden sich einige Gemeindemitglieder zusammen. Mit der Gründung eines Förderkreises haben sich zehn Leute gefunden, die nun konkrete Ideen erarbeiten werden, die die Sanierung der evangelischen Kirche finanziell und auch ideell unterstützen.

Pfarrer Ulrich Deißinger klärte in seinen Ausführungen über den Ist-Stand der evangelischen Kirche auf. Im Jahr 1956 als Diasporakirche erbaut, sei die Kirche nun an einem Punkt angelangt, die eine Renovierung im Innenbereich unumgänglich mache. Eine erste Sondierung durch einen Architekten des Oberkirchenrates hat die grobe Bausumme von 491 000 Euro ergeben. Die evangelische Landeskirche fördert davon 30 Prozent, vom Kirchenbezirk kommen weitere acht Prozent Förderung und der Rest ist von der Kirchengemeinde zu stemmen. An Rücklagen habe die Gemeinde 167 000 Euro und an Spenden seien auch schon 20 000 Euro zusammen gekommen, führte Deißinger aus. Die Finanzierungslücke beträgt somit rund 100 000 Euro. "Wir brauchen Unterstützung einer weiteren Gruppierung", das sei das Fazit, welches Pfarrer Deißinger und der Kirchengemeinderat gezogen hätten. Daher sei die Idee des Fördervereins aufgekommen, auch wenn dieses Instrument nicht wirklich neu sei, meinte der Pfarrer. Ein gutes Argument pro Förderverein stellt die Befreiung von der Umsatzsteuer dar, denn ab dem Jahr 2023 greift die Umsatzsteuerpflicht auch für Kirchen. Edith Gack erläuterte, dass man zwingend eine Vereinsstruktur aufweisen muss, um von der Umsatzsteuer befreit zu werden. „An der Gründung eines Fördervereins führt kein Weg vorbei“, äußerte Siegfried Haule deutlich seine Einschätzung. Auch Volker Schneider sah es so: „Viele Wege führen nach Rom. Der Förderverein ist einer davon.“

Edwin Stern regte an, eine zeitliche Planung aufzuzeigen und Christoph Sylla fragte nach, ob die Bausumme konkret aufgeschlüsselt werden könne. Die Bedenken mehrerer Personen, dass so eine große Summe nicht von einem Förderverein ge-stemmt werden kann, konnte Pfarrer Deißinger ein Stückweit entkräften. "Der Förderverein soll eine flankierende Gruppe sein", so Deißinger. Josef Göggel schlug vor, sich zunächst zu einem Förderkreis zusammenzuschließen, denn mit der Gründung eines Fördervereins, welche doch mit viel bürokratischem Aufwand verbunden sei, habe man ja noch etwas Zeit. Auf seinen Vorschlag hin meldeten sich sofort zehn Personen, die sich dem Projekt nun intensiv widmen werden.

Im weiteren Schritt soll auch die Gründung eines Fördervereins erfolgen. Bürgermeister Holger Jerg ermutigte die Beteiligten: „Wenn engagierte Personen zusammenhalten und andere, auch konfessionsübergreifend, mitreißen, wird das Projekt gelingen“, so Jerg.