Die Akademie Laucherttal nimmt ihr Kursprogramm wieder auf

Die Akademie Laucherttal kann nach den Pfingstferien zumindest teilweise ihr Kursprogramm fortsetzen. Dieses liegt wegen der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie seit Mitte März auf Eis. Wichtig ist, dass sich alle Teilnehmer noch einmal per E-Mail anmelden – auch wenn sie schon vorher angemeldet waren. Denn dann werden sie noch einmal über die Teilnahmebedingungen unter den Auflagen der Corona-Verordnung informiert.

Grundlage für die Wiederaufnahme des Kursbetriebs ist die Corona-Verordnung für Sportstätten und Weiterbildung. Unter deren Auflagen können die Kurse ab Montag, 15. Juni, fortgesetzt werden. In Hettingen starten „Indian Balance“ am Freitag, 19. Juni, um 18 Uhr und der Italienisch-Aufbaukurs ab Lektion 3 ab Freitag, 18. Juni, um 17.30 Uhr. Der Kurs „Yoga 55+“ wurde von Neufra ins Bildungszentrum Hettingen verlegt und beginnt am Mittwoch, 17. Juni, um 17 Uhr.

„Indian Balance“ im Gammertinger Ortsteil Kettenacker beginnt am Donnerstag, 18. Juni, um 20.15 Uhr. „Yoga für die Gelenke“ im Gammertinger Ortsteil Feldhausen startet am Montag, 15. Juni, um 18 Uhr. In Winterlingen beginnen zwei „Get sexy“-Kurse am Mittwoch, 17. Juni, um am Donnerstag, 18. Juni, jeweils um 19 Uhr. Sanftes Rückentraining und ganzheitliche Gymnastik starten am Montag, 15. Juni, um 20 und 21 Uhr. Ein Rückenfit-Kurs beginnt am Donnerstag, 18. Juni, um 9 Uhr. Einen Vortrag zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ist am Mittwoch, 8. Juli, zu hören. Hatha-Yoga-Kurse starten am Dienstag, 16. Juni, um 19.30 Uhr und am Donnerstag, 18. Juni, um 8.30 Uhr. Einen Schnupperkurs gibt es ab Dienstag, 16. Juni, um 18.15 Uhr.

Mit der Planung des Semesters für Herbst und Winter hat die Akademie Laucherttal bereits begonnen. Dringend gesucht wird noch ein Dozent für die Spanischkurse. Aber auch alle anderen Frauen und Männer, die ihre Fähigkeiten, ihr Wissen oder ihr Hobby gerne mit anderen teilen möchten, können sich bei der Akademie Laucherttal melden.