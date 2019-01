Die Akademie Laucherttal hat neue Kursangebote

Eine frühlingshafte erste warme Sommerbrise verbreitet das neu aufgelegte Kursprogramm der regionalen Weiterbildungseinrichtung Akademie Laucherttal. Für das kommende Frühjahr-/Sommersemester 2019 haben die Akademieakteure wieder ein sehr umfassendes und vielfältiges Kurs- und Bildungsangebot mit insgesamt 163 Maßnahmen in der Raumschaft aufgestellt. Geschäftsstellenleiterin Sonja Blickle und der Verbandsvorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Laucherttal, als Träger der Akademie Laucherttal, Bürgermeister Holger Jerg stellen das neue Frühjahr-/Sommerprogramm in einer 40-seitigen Broschüre vor.

Regionale Angebote werden verstärkt

Sowohl in den Rubriken „Beruf und EDV“, „Sprachen“, „Kultur und Kreativität“, „Familie und Gesellschaft“, „Wellness, Gesundheit und Sport“, „Akademie für Frauen, Kids und Twens sowie für Senioren“ sowie „Natur, Adventure und Tourismus“ wird es im kommenden Frühjahrs- und Sommerhalbjahr wieder sehr viele neue, aber auch bewährte und interessante Kursangebote geben. Aber nicht nur die Vielfalt der Bildungsmaßnahmen, sondern die regionale und lokale Präsenz der Kurse und Angebote der Akademie Laucherttal in den Trägerkommunen Winterlingen, Neufra, Gammertingen, Hettingen und Veringenstadt kreisübergreifend ist das besondere Markenzeichen dieser schon seit fast zwei Jahrzehnten bestehenden regionalen Bildungseinrichtung.

Regionale Angebote werden weiter verstärkt

Ab dem Frühjahr-/Sommersemester 2019 wird es erneut auch neue Kursangebote in Neufra und Hermentingen geben. „Der möglichst regional verteilte Standortansatz und die lokale Präsenz ist für die Akademie Laucherttal von besonderer Bedeutung“, betont Sonja Blickle als Geschäftsstellenleiterin der Akademie Laucherttal. Aber auch in den einzelnen Rubriken wird es für die Monate Januar bis August 2019 zahlreiche neue oder veränderte, aber auch bewährte Bildungsangebote geben. So ist beispielsweise in der Rubrik „Beruf und EDV“ ein spezielles Bewerbertraining mit Coaching sowie Kursangebote zur Pressearbeit ein neues Highlight.

Kunst und Kultur ist im Sommer gefragt

Wieder mit dabei sind die sehr vielfältigen Kunstangebote der Mariaberger Sommerkunstwoche 2019 mit mehr als 16 speziellen Kunstrichtungen. Auch das Sprachkursangebot der Akademie Laucherttal mit Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch wird im Frühjahr ebenfalls ausgeweitet und kann in verschiedensten Kursen erlernt werden. Erneut bietet das in Gammertingen-Harthausen ansässige Imkereimuseum Alb über die regionale Bildungseinrichtung einen besonderen Informationstag an und in Neufra kann man neben dem Korbflechten ganz neu auch einem Vortrag über Meditation und Selbsthypnose lauschen.

Wellness, Gesundheit und Sport

Unmittelbar nach der Fasnetszeit bietet die Akademie Laucherttal mehrere Hilfestellungen rund ums Fasten an. Ebenso gibt’s im Laufe des Frühlings aber auch leckere Anregungen zum Brotbacken und gesunden Essen. Kreativität ist beim neuen Kursangebot der Akademie Laucherttal ebenfalls angesagt. So sind wieder verschiedenste Malkurse in den Trägerkommunen im Angebot. Gemütlich wird es aber auch beim Stricken in Hettingen. Ebenso sind verschiedene neue Kurse in „Entspannungstechniken“ in Winterlingen oder Kochangebote „Pflanzliche Küche Low Crab“ im Frühjahr-Sommerangebot aufgenommen. Gemeinsam mit der Zentral-Apotheke in Gammertingen und der DHU (Deutsche Homöopathie-Union) wird es im März erstmals einen Vortrag über „Gesund und fit mit Schüßler Salzen“ als sanfte Therapiemethode geben. Auch Vorträge über Suchtprävention oder das Thema Pflege sind neu aufgenommen. Im gesundheitlichen Bereich sind auch die Yoga-Angebote in Neufra, Gammertingen und Gammertingen-Harthausen für Erwachsene, Schüler, Studenten und Azubis umfassend erweitert worden. Das Angebot der „Akademie für Frauen“ bietet beispielsweise in Winterlingen einen „Pannenkurs“ oder auch spezielle Schwimmkurse für islamische Frauen an.

40-seitige Kursbroschüre ist in Verteilung

Dieses und vieles mehr, hat die regionale Bildungseinrichtung über das Frühjahr-/Sommerhalbjahr zu bieten. Auch die diakonische Einrichtung Mariaberg e. V. sowie die Wendelsteinklinik und zahlreiche kirchliche Bildungsträger in der Region steuern viel zum umfangreichen Angebot der Akademie Laucherttal bei.

In sämtlichen Rathäusern in Winterlingen, Gammertingen, Neufra, Hettingen und Veringenstadt sowie in den Einrichtungen des Mariaberg e.V. liegen inzwischen Programmhefte zum Mitnehmen für Interessierte aus.

Aber natürlich kann man sich bei der Akademie Laucherttal auch elektronisch über die Homepage www.akademie-laucherttal.de informieren und sich online anmelden.