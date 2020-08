Diakonie-Präsident lobt Mariabergs Corona-Konzept

Mariaberg (sz) - Jeden Sommer bereist Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, eine Woche lang das Land und besucht unterschiedliche diakonische Einrichtungen, um sich über deren Arbeit und aktuelle Entwicklungen zu informieren. Die diesjährige Sommerreise führt Lilie zu Einrichtungen, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen waren. Als zweite Station stand das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg mit Sitz im gleichnamigen Gammertinger Ortsteil auf dem Programm.

Die Mariaberger Vorstände Rüdiger Böhm und Michael Sachs berichteten Ulrich Lilie von den Entwicklungen und Maßnahmen in der ersten Welle der Corona-Pandemie von März bis Juni, in der gut 100 Klienten und Mitarbeiter in Mariaberg an Covid-19 erkrankt waren. „Ulrich Lilie zeigte sich angetan von den umfassenden und wirkungsvollen Schutz-, Behandlungs-, Hygiene- und Vorsorgekonzepten, die in Mariaberg angewendet wurden und zu großen Erfolgen bei der Eindämmung der Pandemie geführt hatten“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Auch das besonders große Engagement der Mitarbeiter sowie die intensive Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen der Mitarbeiter seien von Böhm und Sachs hervorgehoben und von Lilie hoch gelobt worden.

Weitere Informationen gab es zur Unternehmensentwicklung Mariabergs im Zusammenhang mit der Regionalisierung und Umwandlung der Einrichtung. Bei einem Gang durch den Stadtteil konnte Ulrich Lilie Workshops der aktuell stattfindenden Sommerkunstwoche besuchen und sich mit den Teilnehmern austauschen. Als nächste Station seiner Sommerreise steuerte Lilie am Nachmittag eine diakonische Altenpflegeeinrichtung in Harburg im Landkreis Donau-Ried an.