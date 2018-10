Der verkaufsoffene Sonntag lockt nach Gammertingen

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Gammertingen lädt für Sonntag, 21. Oktober, von 12 bis 17 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Ein Begleitprogramm verspricht zudem den ganzen Tag Unterhaltung. In diesem Zusammenhang lässt die freiwillige Feuerwehr ihr neues Rüstfahrzeug weihen. Der Gottesdienst im Gerätehaus mit anschließender Fahrzeugsegnung und Verabschiedung des alten Fahrzeugs in den Ruhestand beginnt um 9.30 Uhr. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen und Mittagessen, ab 14 Uhr Nachmittagsunterhaltung mit dem Kreisverbandsseniorenorchester aus Sigmaringen.

Spielstraße und Hüpfburg unterhalten die Jüngsten. Ab 10 Uhr gibt es im städtischen Altenpflegeheim St. Elisabeth einen Frühschoppen mit Alleinunterhalter Gregor, am Nachmittag ist dort das Café geöffnet. Die Stadtbücherei im Rathaus beteiligt sich mit einem Tag der offenen Tür von 14 bis 17 Uhr. Neben Führungen gibt es Kaffee und Kuchen. In der Mensa der Laucherttalschule veranstaltet der Kindergarten St. Michael einen Flohmarkt rund ums Kind.

Das beliebte Preise-Stempelspiel verspricht attraktive Preise und Einkaufsgutscheine. Vom Alb-Outlet Gammertingen bis zur Zentral-Apotheke beteiligen sich 26 Geschäfte. Bei vielen von ihnen gibt es Sonderrabatt oder Leistungsausstellungen. Für Essen und Trinken ist reichlich gesorgt.

Gammertingens bretonische Partnerstadt Trégueux ist am Sonntag kulinarisch vertreten: Beim Partnerschaftskomitee Trégueux in der Crêpehütte am Trégueuxplatz gibt es süße Crêpes und herzhafte bretonische Galettes.

Auf dem Schlossplatz können neue Autos angeschaut werden. Die Gammertinger Energie- und Wasserversorgungs-Gesellschaft wirbt am Rathaus für Solardächer. Die SWEG, der Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn, fährt mit der Citylinie Gammertingen vom Bahnhof bis Herdleäcker und zurück. Der Busfahrplan ist in einem ausliegenden Flyer abgedruckt.