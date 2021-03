Der Adler in Bronnen schließt

Manuel Eigner, Pächter des Adler in Bronnen, gibt die Gaststätte auf und eröffnet in Burladingen das dortige Lokal „Kleineschle“, was vorher Dianas Hendl-Alm war. Er hätte den Adler gerne weiter betrieben, doch gravierende bauliche Mängel wurden trotz der sich bietenden Möglichkeit während der Pandemiezeit leider nicht behoben. So ergriff der gelernte Koch die Chance, für ein neues Lokal, welches seinen Namen nun wieder nach dem dortigen Gewerbegebiet erhält.

„Hier gibt es leider keine Zukunft mehr für mich“, in der Stimme von Manuel Eigner schwingt etwas Traurigkeit mit. Vom Lockdown erhoffte sich Eigner, dass die Inhaber die Zeit nutzen würden, um die Schäden im und am Gebäude zu sanieren. Die Schneemassen hätten dem Gebäude zugesetzt, die Wände seien feucht, der Boden müsste erneuert werden und die sanitären Anlagen seien auch in die Jahre gekommen. Doch leider hätten sich die Inhaber dazu entschlossen, nicht mehr in das Gebäude zu investieren, zu groß sei der Aufwand.

Rita Weber, die ebenfalls Miteigentümerin des Lokals ist, ist darüber zutiefst traurig, denn sie hatte sich immer noch an die Hoffnung geklammert, dass der Ort ihres Aufwachsens noch gerettet werden könnte. „Es ist doch meine Heimat, hier bin ich groß geworden“, sagt die 74-jährige Frau. Mit Manuel Eigner habe man einen tollen Gastronom gefunden, der den Adler wieder zu einem gerne besuchten Lokal mit gut bürgerlicher Küche aufgebaut habe, erzählt Rita Weber weiter. Das bestätigen auch mehrere Stammgäste, die gerne den Mittagstisch in Anspruch genommen haben oder regelmäßig zum Essen eingekehrt sind.

„Der Zwiebelrostbraten ist legendär“, sagt beispielsweise Manfred Schaller, der gerne im Adler zu Gast war. Auch Walter Kimmerle hat sich schon auf die Aussicht gefreut, dass der Stammtisch irgendwann wieder einkehren darf. Er sei mindestens einmal pro Woche im Adler gewesen. Auch er lobte das gute Essen. Ortsvorsteher Karl Endriß bedauert die Schließung sehr. „Für eine Ortschaft ist es immer schade, wenn ein Lokal schließt. Spätestens nach Corona wird einem der Verlust bewusst werden“, bedauert der Ortsvorsteher.

Manuel Eigner, der sein Handwerkszeug als Koch im Kreuz in Gammertingen erlernt hat, freut sich auf seine neue Aufgabe in Burladingen. Das Lokal sei modern und neu renoviert und biete bis zu 150 Gästen Platz, große Betriebsfeiern oder Hochzeiten sollen auch wieder möglich sein. Auch auf die Eröffnung der großzügigen Gartenterrasse freut sich der 40-Jährige. Zudem wohnt der gebürtige Gammertinger inzwischen mit seiner Familie in Burladingen, er hat sich dort vor acht Jahren ein Eigenheim gebaut. Trotzdem fällt ihm der Abschied aus Bronnen schwer. Er habe sich gut eingelebt, die Gäste seien freundlich und er habe tolle Stammkunden aus Bronnen und aus der Umgebung gehabt. Mit Rita Weber, die ihn in den Anfangszeiten vor sechs Jahren auch schon mal in der Küche unterstützte, pflegt er ein sehr herzliches Verhältnis. Der Adler in Bronnen sei sein erstes eigenes Lokal gewesen und er habe es mit viel Freude und Engagement betrieben. Er bedauert es, wegzugehen. „Ich wäre gerne geblieben, aber ich muss an meine Familie und an unsere Zukunft denken. Daher musste ich mich schnell entscheiden. Ich freue mich, dass ich in Burladingen bei mehreren Pachtinteressenten von der Inhaberfamilie Dehner ausgewählt wurde“, sagt Eigner.