Debatte um Pflegeheim-Standort: Förderverein weist Kritik an Anzeigen zurück

Eine zum Teil hitzige Diskussion über die Zukunft des städtischen Pflegeheims in Gammertingen hat die Mitgliederversammlung seines Fördervereins am Mittwochabend geprägt. Die rund dreistündige Versammlung war dabei so gut besucht wie nie zuvor: Mehr als 100 Mitglieder und Gäste demonstrierten mit ihrer Anwesenheit, wie sehr ihnen das Thema unter den Nägeln brennt.

Einig sind sich nahezu alle Beteiligten darin, dass die bestehende Einrichtung durch einen Neubau ersetzt werden muss. Denn neue Vorgaben der Landesheimbauverordnung machen einen wirtschaftlichen Betrieb in Zukunft so gut wie unmöglich – selbst wenn das Gebäude für viel Geld umgebaut würde. Diskussionsbedarf gibt es aber vor allem bei der Frage, wo der Neubau entstehen soll.

So setzt sich der Förderverein vehement für einen Neubau direkt neben dem bestehenden Heim ein. Nachdruck verlieh er dieser Forderung zuletzt mit einer Anzeigenkampagne in den Amtsblättern in Gammertingen, Hettingen, Veringenstadt, Neufra und Trochtelfingen.

Räte melden sich zu Wort

Unterstützung bekommt der Verein vor allem aus der CDU-Fraktion im Gemeinderat. Insbesondere Vertreter der Fraktionen „Gleiches Recht für alle“ und „SPD/Unabhängige Bürger“ können sich aber auch einen Neubau auf dem Reiser-Stoll-Areal in der Innenstadt vorstellen. Mit Karl Bögle und Birgit Ocker meldeten sich zwei „Gleiches Recht für alle“-Räte am Mittwochabend zu Wort.

Nach dem Bericht von Schatzmeister Eugen Reiner wollte Bögle wissen, wie der Verein die Anzeigen in den Amtsblättern finanziert hat. Der Vorsitzende Martin Hundt, der lieber von einer „Anzeigen-Aktion“ sprach, verwies auf die Spende eines Mitglieds. „Aus der Vereinskasse wurde kein einziger Cent dafür ausgegeben“, sagte Hundt. Der Geldgeber habe bereits angekündigt, den Verein auch weiter zu unterstützen.

Birgit Ocker merkte an, dass Aktionen wie die Anzeigenkampagne aus ihrer Sicht nicht von der Vereinssatzung gedeckt seien – woraufhin Martin Hundt widersprach. Laut Satzung wolle der Verein alles dafür tun, das Haus und seine Mitarbeiter zu schützen. Diesem Zweck hätten auch die Anzeigen in den Amtsblättern gedient. Der Inhalt einer jeden einzelnen sei mit den weiteren Vorstandsmitgliedern und auch mit dem Geldgeber abgesprochen worden. „Die Anzeigenkampagne war hochgradig manipulativ“, sagte Ocker. „Wenn Sie sich darin um Arbeitsplätze sorgen, dann schüren Sie damit Ängste in der Bevölkerung.“

Anzeigen aus Sorge um das Heim

Martin Hundt entgegnete, dass er auf die Anzeigen ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen habe. „Die Aktion war nie dazu gedacht, den Gemeinderat zu erpressen oder ihm Vorschriften zu machen“, sagte er. Der Aufruf, das Gespräch mit den Gemeinderäten zu suchen, sei einzig und allein der Sorge um das Pflegeheim geschuldet.

Der Verein wolle mit dem Gremium konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten, sagte der Vorsitzende. Aber bei der Ablehnung des Reiser-Stoll-Areals als Standort für den Neubau bleibe es. „Auch in der Bürgerschaft gibt es dafür keine Zustimmung“, sagte Martin Hundt. Später ließ er darüber abstimmen, ob der Verein ein Bürgergespräch mit amtierenden und künftigen Gemeinderäten veranstalten solle. Der Gammertinger Karl Götz meldete sich daraufhin zu Wort und riet von der Idee ab. „Ich würde jetzt lieber den Druck aus dem Kessel nehmen“, sagte er. Das sah die Mehrheit der Mitglieder genauso – und stimmte gegen eine Umsetzung der Idee.

Bürgermeister Holger Jerg kündigte einen „bürgerschaftlichen Diskussionsprozess“ zum Thema Älterwerden in Gammertingen an. Nach einer Umfrage in den kommenden Wochen sollen Workshops im Herbst folgen. Wichtig sei nicht nur die Diskussion über den Neubau, sondern auch die Frage, was mit dem bestehenden Pflegeheim passiert. „Wir stehen vor einer schwierigen Entscheidung und hoffen auf umsetzbare Ideen“, sagte Jerg. „Fatal wäre es jedenfalls, in ein Vabanquespiel zu gehen.“

Zum Abschluss plädierte auch Heimleiter Heinrich Dietmann für eine Beruhigung der aufgeheizten Stimmung. „Wir wünschen uns eine offene, ehrliche, aber auch respektvolle Diskussion“, sagte er.