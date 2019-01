Das Laucherttal zeigt seine Qualitäten auf der CMT

Im neuen Tourismusjahr 2019 wird die Ferienregion „Im Tal der Lauchert“ – ein touristischer Verbund der Laucherttalkommunen Gammertingen, Burladingen, Neufra, Hettingen, Veringenstadt und Sigmaringen-Jungnau – zusammen mit den Tourismuskollegen aus Sigmaringen und Meßkirch an einem Informationsschalter die kompletten neun Messetage auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart vom 12. bis 20. Januar vertreten sein.

Besucher finden den Stand in der Halle 6 (Stand B70) auf dem „Marktplatz“ der Schwäbischen Alb. In der Erlebniswelt „DonauHochAlb“ wird die Ferienregion „Im Tal der Lauchert“ gemeinsam mit den Tourismuskollegen aus dem Zollernalbkreis, dem Ferienland Hohenzollern, Donaubergland, Sigmaringen und Meßkirch die touristische Vielfalt am südwestlichen Rand der Schwäbischen Alb hautnah präsentieren.

Alexandra Hepp aus Veringenstadt und Stefanie Bernecker aus Gammertingen, als Tourismusakteure des Gemeindeverwaltungsverbandes Laucherttal, haben gemeinsam mit den Kollegen aus Sigmaringen und Meßkirch die Messepräsentation der Schwäbischen Alb mitorganisiert und vorbereitet.

Die Schwäbische Alb bietet in der Erlebniswelt „DonauHochAlb“ eine Aktionsfläche an. Auf dieser Fläche präsentieren sich die Institutionen und bieten für die Besucher der Messe verschiedene Aktionen an. Es wird täglich unter den Institutionen gewechselt. Die Ferienregion „Im Tal der Lauchert“ bespielt die Aktionsfläche am Sonntag, 13. Januar. An diesem Tag werden sich die Museen der Ferienregion vorstellen und somit einen Einblick in die vielfältige Museenlandschaft geben. Folgende Leistungsanbieter der Region sind mit dabei:

Das „Imkereimuseum Alb“ aus Gammertingen-Harthausen wird den Messebesuchern einen Einblick in das Museum und die Honiggewinnung der letzten 130 Jahre gewähren. Das Museum „Gewandhaus“ aus Inneringen bietet den Messebesuchern einen spannenden Streifzug durch die Mode- und Kostümgeschichte der vergangenen 500 Jahre an. Es werden mehrere Epochen von der Gothik bis zum Rokoko gezeigt, unter anderem 280 kleine historisch fundierte Figuren und 26 große Gewänder.

Das Stadtmuseum aus Veringenstadt wird den Messebesuchern einen Einblick in die düstere Vergangenheit der Geschichte von Veringenstadt geben. Das Duplikat des bundesweit einzig erhaltenen Hexenhemdes, das die Angeklagte Anna Kramer, genannt „Bader-Ann“, 1680 während der Befragung als „Schandkleid“ tragen musste, ist auf der Messe zu sehen.

Fastnachtsmuseum weist auf die neue Sonderausstellung hin

Am Sonntag, 13., und Montag, 14. Januar, wird das Fastnachtsmuseum Narrenburg aus Hettingen seine vielfältigen Angebote präsentieren. Thema der diesjährigen Sonderausstellung: „Narrenfreunde Heuberg“. Eröffnung der Sonderausstellung ist am Sonntag, 14. April. Am Freitag, 18. Januar, werden die Eisenbahnfreunde aus Gammertingen und Neufra den Eisenbahnlehrpfad vorstellen – eine Zeitreise der letzten 120 Jahre Eisenbahngeschichte. Der Lehrpfad zeigt an 15 Schautafeln facettenhaft geschichtliche Aspekte der Hohenzollerischen Landesbahn und der Region vom Bau bis heute.

Am Samstag, 19. Januar, und Sonntag, 20. Januar, wird Manfred Saible aus Veringenstadt vor Ort sein. Er bietet in Veringenstadt individuelle Führungen durch das geschichts-trächtige Kleinstädtchen mit seinen vielen Museen und Höhlen an. Dabei entführt er die Besucher auf den Spuren der Vergangenheit in eine Zeit lange vor unserer Zeit. Dieses Jahr stellt er den Messebesuchern vor allem den „Historienweg“ und den „Höhlenrundweg“ vor, sowie den neuen Flyer „Kommen, Sehen, Staunen“, der die zahlreichen Sehenswürdigkeiten von Veringenstadt beschreibt.

Die sehr gut funktionierende interkommunale Kooperation der Laucherttalkommunen mit den Laucherttalteilgemeinden der Stadt Burladingen aus dem Nachbarkreis, die an der Lauchert liegen, haben sich schon seit vielen Jahren zur Ferienregion „Im Tal der Lauchert“ zusammengeschlossen.