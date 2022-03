Das Joscho Stephan Trio gastiert in Mariaberg

Fetzige, rhythmische, beschwingte und abwechslungsreiche Musik, die begeistert: Das verspricht das Konzert des Joscho Stephan Trios am Samstag, 26. März, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gammertingen-Mariaberg. Joscho Stephan prägt mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing, heißt es in einer Pressemeldung. Durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt.

Joscho Stephan versteht es, aus der Vielzahl aktueller Gypsy Swing Adaptionen heraus zu ragen, indem er neben den vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Rock liiert. Dabei zeigt sich Stephans Stärke als kreativer Visionär. Und das begeistert das junge und alte Konzertpublikum gleichermaßen, heißt es in der Mitteilung weiter. Joschos Youtube-Version von „Hey Joe“ hat mittlerweile die 1 Millionen Marke geknackt. Das Joscho Stephan Trio tritt in Mariaberg in der Besetzung Joscho Stephan Sologitarre, Günter Stephan Rhythmusgitarre und Volker Kamp am Kontrabass auf.

Joscho Stephans Debüt „Swinging Strings“ wurde 1999 vom amerikanischen Fachmagazin „Guitar Player“ zur CD des Monats gekürt. Das renommierte „Acoustic Guitar Magazine“ feierte Joscho Stephan 2004 als Garanten für die Zukunft der Gypsy Jazzgitarre. Für die CD „Guitar Heroes“ konnte er 2015 Gitarrengrößen wie Bireli Lagrène, Stochelo Rosenberg und Tommy Emmanuel als Gäste gewinnen. Insgesamt vier von Joschos Alben wurden für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Die aktuelle Trio Produktion „Paris – Berlin“ (2018) wurde als Direct to Disc Schallplattenproduktion in den Hansa Studios Berlin aufgenommen, wo u.a. viele Aufnahmen von David Bowie entstanden sind.

Musikergrößen wie Paquito D’Rivera, James Carter, Charlie Mariano und Grady Tate zeigten sich nach gemeinsamen Auftritten begeistert. Auf dem australischen Kontinent war Joscho Stephan mit Martin Taylor und Tommy Emmanuel auf Konzertreise. Mit seinen eigenen Ensembles hat er auf vielen bedeutenden Festivals in ganz Europa gespielt. Auch in den USA konnte er mit Konzerten in Nashville, Chicago, San Francisco, Detroit oder im legendären Jazzclub Birdland und dem Lincoln Center in New York begeistern.

Karten gibt es zu 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Um Kartenreservierung wird unter Telefon 07124/92 32 18 gebeten. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung. Impf- und Testnachweise sind vorzulegen.