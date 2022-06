Das Häuslebauen kann starten

Jetzt kann endgültig der Neubau von 25 Einfamilienhäusern im Wohnbaugebiet „Kohlhalde IV“ in Gammertingen los gehen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach habe das Stadtbauamt vor wenigen Tagen die Endabnahme der Tief- und Straßenbauarbeiten abgenommen. Mit dabei waren das Ingenieurbüro Dreher, das die Erschließungsplanungen für das Neubaugebiet westlich der Kernstadt erstellt hatte, und die ausführende Baufirma Straßenbau Müller aus Albstadt-Lautlingen. Im Beisein von Bürgermeister Holger Jerg zeigte sich Unternehmenschef Hartwig Müller von der gleichnamigen Straßen- und Tiefbaufirma sehr erfreut, dass nach rund einjähriger Umsetzung der umfangreichen Tiefbau- und Straßenarbeiten nun alles dafür vorbereitet ist, dass in den nächsten Tagen die neuen Einfamilienhäuser errichtet werden können. Nach einem zweijährigen Planungsprozess und Abschluss des Bebauungsplans im Dezember 2020 hatten im späten Frühjahr 2021 die Erschließungsarbeiten begonnen. Angesichts der Topographie mussten teilweise die Abwasserkanäle relativ tief eingegraben werden. Laut Verwaltung sind alle 25 neu erschlossenen Wohnbaugrundstücke im Rahmen eines Bauplatzvergabeverfahren inzwischen an alle neuen Eigentümer veräußert worden.