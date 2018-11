Das Ambiente auf dem Schlossplatz hat sich bewährt

20 Verkaufsstände, 24 von Vereinen geschmückte Weihnachtsbäume und ein Kunsthandwerkermarkt im historischen Schlosssaal werden den Gammertinger Weihnachtsmarkt am nächsten Wochenende prägen. Dieser findet am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem großen Schlossplatz vor dem Rathaus statt. „Im vergangenen Jahr haben wir mit diesem Standort positive Erfahrungen gemacht. Seit der Schlossplatz saniert wurde, herrscht dort vor allem abends ein wunderschönes Ambiente“, sagt Bürgermeister Holger Jerg, der auf eine gelungene Wiederholung hofft.

Die Organisation des Weihnachtsmarkts haben erstmals die Rathaus-Mitarbeiter Stefanie Bernecker und Dominik Früh übernommen. Beide machen deutlich, dass das Projekt vor allem aber mit denjenigen steht und fällt, die sich daran beteiligen. „Dass so viele Teilnehmer den Weihnachtsmarkt aktiv mitgestalten, freut uns sehr“, sagt Früh. Darüber hinaus verweist Bernecker auf die große Bandbreite der Aussteller. „Diese reicht von kirchlichen Gruppen und Kindergärten über verschiedene Vereine und den Weltladen bis hin zu unseren beiden örtlichen Metzgereien“, sagt sie.

Kunsthandwerker im Schlosssaal

Die Stände verteilen sich vor allem auf den großen Schlossplatz und die Straße „Roter Dill“ entlang. Mit dazu zählt auch das Café „Fair und mehr“, das an den beiden Weihnachtsmarkttagen ebenfalls geöffnet hat. Im historischen Schlosssaal beteiligen sich sechs Aussteller an einem Kunsthandwerkermarkt.

Wegen verschiedener Baumaßnahmen hatte sich der Standort des Gammertinger Weihnachtsmarkts in den vergangenen Jahren immer mal wieder verändert. Den großen Schlossplatz halten die Verantwortlichen für absolut geeignet. „Lediglich die Stände an der Straße ,Roter Dill’ haben wir noch einmal etwas konzentriert“, sagt Holger Jerg. Auch ein Programm haben Stefanie Bernecker und Dominik Früh organisiert: Am Samstag tritt um 16 Uhr der Grundschulchor der Laucherttalschule auf. Um 17 Uhr singen die „Adventwichtel“ der städtischen Kindergärten und um 18 Uhr spielt die Stadtkapelle Gammertingen. Am Sonntag unterhalten um 12.30 Uhr der Musikverein Kettenacker und um 14.30 Uhr der Musikverein Feldhausen-Harthausen.

Stolz ist Holger Jerg auf die große Beteiligung an der Weihnachtsbaumallee, die entlang der Hohenzollernstraße aufgebaut wird. Dafür stellt die Stadt Weihnachtsbäume aus dem städtischen Wald zur Verfügung, die dann von Vereinen dekoriert werden. „Am Anfang waren es acht oder zehn Bäume, inzwischen sind es 24“, sagt Jerg, der sich über die rege Beteiligung der Vereine freut. Diese wachse von Jahr zu Jahr weiter an. Damit sich der Aufwand für die Beteiligten auch lohnt, bleiben die Bäume bis Dreikönig stehen.

Beim Weihnachtsmarkt fehlen wird in diesem Jahr die „lebendige Krippe“ mit Streichelzoo. „Diese war in den vergangenen Jahren eigentlich immer Bestandteil des Marktes“, sagt Dominik Früh. Allerdings habe der Anbieter aus einer Nachbarkommune seine Tiere in diesem Jahr nicht zur Verfügung stellen können. „Weil wir keinen sinnvollen Alternativanbieter finden konnten, wird es jetzt leider keine Krippe geben“, sagt Früh. „Aber vielleicht finden wir für das nächste Jahr wieder eine geeignete Lösung.“