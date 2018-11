Das Adventssingen ist die erste Bewährungsprobe

Mit dem Sigmaringer Volker Bals hat die Chorgemeinschaft Gammertingen einen absoluten Profi als neuen Dirigenten gewonnen. Damit er die musikalische Leitung übernehmen kann, verlegten die knapp 40 Frauen und Männer sogar den Termin für ihre Proben. Inzwischen haben sie das erste große Ziel vor Augen: das Adventssingen in der Kirche St. Leodegar am 9. Dezember. „Anschließend wollen wir gemeinsam Ideen für weitere Aufführungen entwickeln“, sagt Christoph Sylla, Vorsitzender der Chorgemeinschaft.

Nachdem der bisherige Chorleiter Volker Schneider seinen Posten im Frühjahr aufgegeben hatte, war Volker Bals für die Chorgemeinschaft einer der ersten Ansprechpartner. Als Leiter des Chorverbands Zollernalb sollte er den Gammertingern eigentlich bei der Suche nach einem neuen Dirigenten helfen. Er selbst konnte nicht einspringen, weil er mittwochabends bereits die Proben des Männerchors Bad Saulgau leitet. Daraufhin verlegte die Chorgemeinschaft ihren Probentermin kurzerhand auf freitags – Problem gelöst.

Einen Abend daheim vor dem Fernseher zu verbringen, ist für Volker Bals damit fast zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden. Neben der Chorgemeinschaft Gammertingen und dem Männerchor Bad Saulgau leitet er auch noch das Frauen-Ensemble „Pomeranza“ aus Inneringen, die „Zollern-Voices“ aus Bisingen, den Kirchenchor Veringendorf und das Männervokalensemble Zollernalb aus Winterlingen. Auch mit den Mönchen im Kloster Beuron trifft sich Bals Woche für Woche zum Singen.

Studium der Kirchenmusik

Unglücklich ist der Chorleiter angesichts dieses vollen Terminkalenders aber trotzdem nicht. Schließlich hatte er sich schon vor vielen Jahren selbstständig gemacht. „Dadurch genieße ich auch viele Freiheiten – und ich bin mein eigener Chef“, sagt Volker Bals. Nach dem Abitur am Hohenzollerngymnasium ging der Sigmaringer nach Herford in Ostwestfalen, um dort Kirchenmusik zu studieren. „Während des Studiums habe ich erst richtig gemerkt, wie viel Freude mir das Singen bereitet“, sagt Bals, der als junger Erwachsener dann auch die erste Chorleitung übernahm.

Nach einem Aufbaustudium in Chorleitung lebte Volker Bals 18 Jahre lang an der Ostseeküste, dann kam er nach Sigmaringen zurück. Als freiberuflicher Musiker unterrichtet er dort heute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und bereitet Studenten auf ihre Prüfungen vor. Etwa zwei Drittel seiner Arbeit machen Aufgaben rund um Chorleitung und Stimmbildung aus. Etwa ein Drittel entfällt auf Klavierunterricht.

Seine erste Probe in Gammertingen leitete Volker Bals vor den Sommerferien. Sein erster Eindruck ist absolut positiv. „Mein Vorgänger Volker Schneider hat gute Arbeit geleistet“, sagt Bals. „Die Sänger der Chorgemeinschaft sind ehrgeizig und diszipliniert. Sie sind es gewöhnt, gewissenhaft zu arbeiten und stellen hohe Ansprüche an sich selbst.“ Den Frauen und Männern sei die Freude am Singen anzumerken. „Das Ziel ist es jetzt, gemeinsam auf gutem Niveau Musik zu machen.“

Weltliche und geistliche Stücke

Auch Christoph Sylla ist mit dem Start unter dem neuen Dirigenten vollkommen zufrieden. „Wir haben einen großen Fundus an weltlichen und geistlichen Stücken, aus dem wir schöpfen können“, sagt der Vorsitzende der Chorgemeinschaft. Bewährte Aufführungstermine wie das Adventssingen wolle die Chorgemeinschaft mit Volker Bals weiterführen. Wie mögliche Konzertprogramme aussehen könnten, überlegen sich die Sänger und ihr Dirigent dann gemeinsam.

Christoph Sylla selbst singt seit 2001 in der Chorgemeinschaft Gammertingen im Tenor. Er erinnert sich an viele gelungene Konzerte – in kleinem Rahmen ebenso wie in größerem. Schon mehrfach haben die Frauen und Männer beispielsweise Carl Orffs Kantate „Carmina Burana“ aufgeführt. „Besonders gerne erinnere ich mich auch an die Aufführung des ,Canto General’ zurück“, sagt Sylla, der bei dem „wunderbaren Stück“ ins Schwärmen gerät. Auch die Auftritte mit dem gemeinsamen Partnerchor Corale Vent d’Quest aus Frankreich seien für die Chorgemeinschaft oft zu richtigen Höhepunkten geworden.

Im Vordergrund steht für alle Beteiligten das Singen in Gemeinschaft. „Wenn man begeistert zusammen singt, kann man alles andere drumherum für einen Moment vergessen – das ist sehr erholsam“, sagt Christoph Sylla. Und auch Volker Bals unterstreicht, wie viel das gemeinsame Singen bewirken kann. „Wenn die Gemeinschaft stimmt; wenn die Sänger Woche für Woche engagiert wiederkommen; wenn sie stolz auf das Erreichte sind – dann macht die Arbeit richtig viel Freude.“