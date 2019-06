Das Abitur in der Tasche, die Zukunft im Blick

Wenn alles gut läuft, verlassen mit diesem Schuljahr 64 junge Frauen und Männer das Gammertinger Gymnasium mit dem Abitur in der Tasche. Die weiteren Pläne der Abiturienten sind dabei ganz unterschiedlich. In welche Richtung es gehen kann, zeigt die „Schwäbische Zeitung“ anhand von vier Beispielen.

Katja Bollmann aus Gammertingen hat sich für Religion als mündliches Prüfungsfach entschieden. Ihre Themen befassen sich unter anderem mit der Frage, wie sich die Kirche zur Organspende stellt oder ob die Wanderung des Jakobswegs eine Trenderscheinung ist. Bollmann ist gespannt, auf welches Thema ihre Prüfung fallen wird. Geht es nach der Abiturientin, steht ihre weitere Laufbahn nach dem Schulabschluss bereits fest: Sie hat sich schon vor einem Jahr für den dualen Studiengang „Public Management“ (früher: gehobener Verwaltungsdienst) beworben und eine Zusage bekommen. Inspiriert wurde Katja Bollmann beim Studientag „Visionen“ an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Auch ein Eignungstest brachte die Neigung für dieses Berufsbild hervor. Eine von Katja Bollmanns Freundinnen studiert bereits das gleiche Fach und berichtete ihr ausschließlich Positives. Das alles und auch die Aussicht, von Beginn an Gehalt zu beziehen, habe sie darin bestärkt, sich für dieses Studium zu bewerben. Die beiden Standorte der Hochschulen sind Ludwigsburg und Kehl, in Ludwigsburg musste Katja Bollmann einen weiteren Eignungstest absolvieren. Bei der Suche nach der geeigneten Verwaltung gab es mehrere Vorstellungsgespräche und Optionen, unter anderem mit dem Sigmaringer Landratsamt. Am Ende entschied sich die Abiturientin aber für das Rathaus in Albstadt-Ebingen, wo sie ab September für ein halbes Jahr arbeitet. Dann folgt ein Jahr lang Vollzeitunterricht in Kehl. Die Zeit bis zum Studienbeginn verbringt die leidenschaftliche Fußballspielerin, die als Abwehrspielerin bei der Damenmannschaft SGM Alb-Lauchert aktiv spielt, mit Freunden oder auf Kurzreisen – und natürlich auf dem Fußballplatz, wo sie seit frühester Kindheit mit anhaltender Begeisterung gegen das runde Leder tritt.

Mit Liebherr einen Volltreffer gelandet

Marius Kleck aus Inneringen absolviert seine mündliche Prüfung im Fach Religion. Seine Themen betreffen dabei aber eher die politisch-weltlichen Aspekte mit Bezug zur Kirche – auch weil Kleck Wirtschaft als Schwerpunktfach in der Kursstufe belegt hat. Mit seiner Zeit nach dem Abitur hat er sich schon im vergangenen Jahr beschäftigt. Dass er in die betriebswirtschaftliche Richtung gehen möchte, steht für ihn schon länger fest. Beim Studientag und beim Eignungstest sowie bei der Berufsberatung und bei Gesprächen mit Eltern und Freunden wurde er darin bestätigt. Relativ bald stand für Marius Kleck dann auch fest, dass er dual studieren möchte. Die Belastung sei zwar um einiges höher, sagt er, doch dessen sei er sich durchaus bewusst. Der Charme des dreimonatigen Wechsels von Theorie an der Hochschule und Praxis in einem Unternehmen reizt den Abiturienten. „Außerdem verdiene ich dann auch schon mein eigenes Geld.“ Marius Kleck ist vor einem Jahr in die Bewerbungsphase eingestiegen und hat sich bei mehreren Unternehmen in der Region auf den Studiengang „Bachelor of Arts BWL Industrie“ beworben. Bei seinem Favoriten Liebherr am Standort Ehingen, wo Mobil- und Turmdrehkräne hergestellt werden, wurde er zum ganztägigen Gespräch ins Assessment-Center eingeladen. Er gehörte damit zu elf von mehr als 100 Kandidaten, die sich auf diesen Studiengang beworben hatten. Eine Woche später wurde er erneut eingeladen, eine weitere Woche später erhielt Marius Kleck die Zusage für die einzige Stelle auf diesen Studiengang. Am 1. September geht es los mit der Praxisphase in Ehingen, die Hochschule ist die DHBW in Ravensburg. „Ich habe mich richtig entschieden“, sagt Marius Kleck, der sich jetzt auf den neuen Lebensabschnitt freut.

Erst nach Australien, dann an die Hochschule

Svenja Lanz aus Gammertingen legt ihre mündliche Prüfung im Fach Religion ab. Sie hat sich für alle ihrer vorgeschlagenen Themen eine grobe Gliederung und somit eine Basis erarbeitet. Auf dieser Grundlage bereitet sie sich in den nächsten Tagen auf die mündliche Prüfung vor. Für ihre Zukunft hat sie schon konkrete Pläne: Am Montag nach dem Abiball, am 15. Juli, erfüllt sich Lanz einen langgehegten Traum und reist nach Australien. Vor zwölf Jahren war sie mit ihrer Familie schon einmal dort gewesen – bei Verwandten. Dabei hinterließ das Land bei Svenja Lanz einen bleibenden Eindruck. Schnell stand für sie fest: Dieses Land möchte sie noch einmal sehen. Diesen Wunsch erfüllt sich die Abiturientin jetzt, indem sie zwei Monate lang das Land bereist. Zunächst verbringt sie Zeit bei ihrer Verwandtschaft, anschließend wird sie die komplette Ostküste erkunden. Gleichzeitig hat sie sich Gedanken darüber gemacht, wie es danach weitergeht. Das Praktikum an einer Grundschule bekräftigte ihren Wunsch, dass sie später auch beruflich etwas mit Kindern machen möchte. Später kristallisierte sich der Wunsch nach einem Studium auf Grundschullehramt heraus. „Ich bewerbe mich an den pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg“, sagt Svenja Lanz. „Eine Zusage aus Weingarten wäre mir am liebsten.“ Denn gerne würde die Abiturientin in der Region bleiben. Die Fächer Deutsch und Mathematik sind im Pflichtteil verankert, wobei Lanz den Schwerpunkt auf Deutsch legen möchte und als weiteres Hauptfach Englisch studieren wird. Einziger Wermutstropfen: Bei der Abireise kann sie nicht dabei sein. Denn während ihre Mitschüler zum Feiern nach Spanien reisen, sitzt sie schon im Flugzeug Richtung Down Under.

Nach dem Ferienjob beginnt das Studium

Timo Holzmann aus Hermentingen hat die mündliche Abiturprüfung dem Seminarkurs vorgezogen. Holzmann legt seine Prüfung im Fach Geographie ab und hat sich auf brisante Themen vorbereitet. So hat er sich beispielsweise den Fragen gewidmet, ob der Bio-Apfel vom Ende der Welt einer Öko-Katastrophe gleicht, und wie zukunftsträchtig der Weinbau im Großraum Stuttgart ist. Wie es für ihn weitergeht mit dem Abitur in der Tasche, damit hat sich Timo Holzmann schon seit mehr als einem Jahr intensiv beschäftigt. Er liebäugelte mit einem dualen Studium im Bereich der Betriebswirtschaft, Industrie oder Ingenieurswesen. Diese Bereiche hatten den jungen Mann nach diversen Besichtigungen, Eignungstests und Campustagen angesprochen. „Wenn es gepasst hätte, wäre ich weiter weg gegangen, aber das muss ich nicht um jeden Preis“, sagt er. Denn er interessierte sich auch grundsätzlich für das reine Hochschulstudium, wofür er sich dann auch entschieden hat. An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird Timo Holzmann den Studiengang „Smart Building engineering and management“ (SBM) studieren. Dabei handelt es sich um eine modifizierte und innovative Version des früheren Facility-Management-Studiengangs. Darauf habe er richtig Lust, sagt Holzmann, zumal das Arbeitsgebiet später breitgefächerte Möglichkeiten biete. Um sich auch praktisches Wissen anzueignen, jobbt der Abiturient in den Ferien für zwei Monate bei einer großen Baufirma. „Es schadet nicht, einen Bau von Grund auf zu begleiten und besser zu verstehen“, sagt er. Als Ausgleich ist Timo Holzmann mit derselben Leidenschaft wie sein Vater infiziert: Als Jäger verbringt er gerne Zeit auf dem Ansitz im Wald. „Da kann ich viel besser runterkommen als mit dem Handy daddelnd auf dem Sofa zu sitzen.“ Im Oktober beginnt sein Studium in Sigmaringen, das nach sieben Semestern als Bachelor of Science abgeschlossen wird.