„Dan Gesundheit und Fitness“ baut neu

Gammertingen – Zum ersten Spatenstich sind nicht nur Bauherrin Claudia Heinzelmann und Bürgermeister Holger Jerg im Gammertinger Industriegebiet Herdleäcker in der Maybachstraße gekommen, sondern auch Kunden des Fitnessstudios „Dan“. Nach langem Warten auf die Baugenehmigung soll nun schnell gebaut werden, sodass noch vor Ende des Jahres das Richtfest gefeiert werden kann.

Claudia Heinzelmann begrüßte die „Fans“ und Akteure: „Endlich geht es los!“ Sie hat Fitnessökonomie studiert und arbeitet schon viele Jahre im elterlichen Betrieb mit. Das Studio in der Hechinger Straße ihres Vaters Hans Heinzelmann besteht seit 38 Jahren und ist zu klein geworden. Jetzt kann die Tochter als Bauherrin den gewachsenen Bedarf am Ortseingang aus Richtung Neufra maßgeschneidert an den Bedarf anpassen. „Dan“ wird doppelt so groß werden, aus 700 werden 1400 Quadratmeter. Vor allem die Bereiche Reha-Sport und Betriebliche Gesundheitsförderung werden ausgebaut. Auch die Kursraumfläche verdoppelt sich, weil die Kurse, wie Zumba oder Yoga, gut besucht sind und die Nachfrage steige.

Dort, wo der erste Spatenstich gesetzt wurde, wird die neue Physiotherapiepraxis stehen. Heinzelmann stellte Fabian Paulus als zukünftig hier arbeitenden Physiotherapeuten vor. Zudem wird der Sauna- und Wellnessbereich mit „Open Air Area“ ausgebaut.

Keine Zeit mehr verlieren

Im Juni 2017 wurde das Baugesuch eingereicht. Jeder Tag, auch der heutige, so Vater Hans Heinzelmann, wolle man jetzt nach der langen Verzögerung bis zur Baugenehmigung nutzen: „Der Bagger legt gleich los, in vier Wochen wird die Bodenplatte gegossen, in neun Wochen wollen wir das Dach drauf machen.“ Wichtig sei auch das innovative Energiekonzept: „Der Strom für die Fitnessgeräte wird selbst produziert und kommt direkt vom eigenen Dach.“ Eine Photovoltaik-Anlage sowie zwei Wärmepumpen seien ökonomisch und ökologisch durchdacht. Der großzügige Außenbereich erlaube deutlich mehr Parkplätze, die darüberhinaus mit E-Auto- und E-Bike-Ladestationen ausgestattet werden.

Damit alles wie geplant schnell gebaut werden kann, wünschte Bürgermeister Jerg weiterhin gutes Wetter und zudem unfallfreies Bauen. Die Stadt freue sich über das zusätzliche Angebot, das jetzt auch sichtbar auf der Höhe von Neufra her platziert wird. Claudia Heinzelmann setzte sich nach dem Spatenstich in den bereitstehenden Bagger und grub unter Anleitung und Beifall die ersten Schaufeln Erde selbst aus. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2019 geplant.