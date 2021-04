Nach Corona-Fällen in Feldhauser Kindergarten müssen Kinder kurzfristig in Quarantäne

Weil mehrere Mitarbeiterinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, muss der Kindergarten im Gammertinger Ortsteil Feldhausen am Mittwoch, 21. April, vorübergehend schließen. Sämtliche Kinder der Schmetterlingsgruppe und der Käfergruppe, die am Freitag die Einrichtung besucht haben, müssen voraussichtlich bis Freitag, 30. April, in Quarantäne.

Stadt will Notbetreuung prüfen

Weitere Familienangehörige seien zunächst nicht betroffen, teilte Ordnungsamtsleiter Dominik Früh am Dienstagabend mit. Er verweist auf eine Information des Landratsamts, nach der die Mädchen und Jungen der beiden Gruppen als Kontaktpersonen eingestuft werden. Am Montag hätten die betroffenen Mitarbeiterinnen keinen Kontakt mehr zu den Kindern gehabt, so Früh. Das Gesundheitsamt werde am Mittwoch schnellstmöglich Kontakt zu allen betroffenen Eltern aufnehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen sowie Beratung im Umgang mit der Situation anzubieten.

Wegen der Kurzfristigkeit der Information müsse der Kindergarten am Mittwoch, 21. April, auch für die wenigen nicht betroffenen Kinder geschlossen bleiben. Die Stadt wolle prüfen, inwiefern sie eine Notbetreuung für diese Mädchen und Jungen anbieten kann. Eltern mit entsprechendem Bedarf werden gebeten, Kontakt zur Stadtverwaltung aufzunehmen.