Corona-Fälle bei der Jugend- und Behindertenhilfe Mariaberg steigen rapide an

Innerhalb weniger Tage hat das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg einen drastischen Anstieg der mit Covid-19 infizierten Klienten und Mitarbeiter verzeichnet. Durch weitreichende Tests wurden die Infizierten schnell entdeckt. Doch dem Unternehmen fehlt es an Schutzmaterial, es droht ein Personalengpass.

Noch vor einer Woche, nach dem ersten bestätigten Fall, hatten sich die Verantwortlichen gut für die Corona-Krise gerüstet gesehen. „Wir sind bislang sicher unterwegs“, sagte Vorstand Rüdiger Böhm im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ – ließ aber auch keinen Zweifel daran, wie ernst die Lage ist und dass er mit weiteren Fällen der Viruserkrankung Covid-19 rechnet. Damit sollte er Recht behalten.

Frühzeitig hat Mariaberg eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dennoch häufen sich jetzt die Fälle von erkrankten Mitarbeitern und Klienten. (Foto: Sebastian Korinth)

„Tagtäglich fahren Hunderte von Mitarbeitenden aus der gesamten Region nach Mariaberg zum Arbeiten“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „In diesem Zusammenhang war, trotz Umsetzung weitreichender Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen, der Ausbruch der Pandemie in der diakonischen Einrichtung ebenso zu erwarten wie im Rest der Bevölkerung.“

Beim Gammertinger Stadtteil Mariaberg handele es sich nicht um eine geschlossene Anstalt, sondern um einen offenen Stadtteil mit besonderem Charme. Oberstes Ziel der bisherigen Maßnahmen sei die Verzögerung des Ausbruchs von Covid-19-Erkrankungen gewesen.

50 Fälle in Wohnangeboten

Mariaberg betreibt unter anderem Wohnangebote für Menschen mit Behinderung und Jugendliche im Landkreis Sigmaringen sowie in den angrenzenden Landkreisen. In den vergangenen Wochen seien nur einzelne Verdachtsfälle bei den Mitarbeitern zu verzeichnen gewesen, teilt das Unternehmen mit. Diese hätten sich in häusliche Isolation begeben.

Doch jetzt sei das Coronavirus in großem Umfang sowohl bei den Angestellten als auch bei den Klienten angekommen: In Wohnangeboten in Mariaberg, Trochtelfingen und Burladingen gebe es aktuell knapp 50 positiv getestete Fälle.

Sofort nach der Bestätigung der ersten Infektion habe die Einrichtung die vollständige Durchtestung der jeweiligen Wohnangebote veranlasst, heißt es in der Mitteilung. Dadurch sei innerhalb von nur drei Tagen die hohe Anzahl positiv getesteter Klienten und Mitarbeiter gefunden worden. Die erkrankten Personen befänden sich nun in Quarantäne, mögliche Kontaktpersonen würden gelistet und soweit erforderlich getestet.

„Sämtliche notwendigen Schutzmaßnahmen sowie die Bereitstellung von Schutzausrüstung wurden veranlasst.“ Ein enger Kontakt mit den Gesundheitsämtern und Landratsämtern Sigmaringen, Zollernalbkreis und Reutlingen sorge für eine gute Abstimmung der Maßnahmen.

Die weitere Durchtestung von gegebenenfalls neu hinzukommenden Wohnangeboten mit Verdachtsfällen, auch an den Außenstandorten, hat Mariaberg vorbereitet. Für die Wohnangebote stehen zurzeit zwei Ärzte für Hausbesuche und tägliche Gesundheitsüberprüfungen zur Verfügung. Ihr Einsatz soll dazu beitragen, weitere Infizierte schnellstmöglich zu entdecken, um vermeidbare zusätzliche Erkrankungen so gering wie möglich zu halten.

Die größte Herausforderung der kommenden Tage wird der gesicherte und ausreichende Nachschub an Schutzmaterialien sowie die notwendige Personalversorgung in den Wohnangeboten sein. Pressemitteilung von Mariaberg

Mariaberg hatte bereits in der ersten Märzwoche einen Krisenstab aus den Vorständen, weiteren Leitungskräften, dem Chefarzt des Fachkrankenhauses sowie der Hygienebeauftragten zusammengestellt, der regelmäßig tagt. Zahlreiche Vorsorgemaßnahmen zum Schutz von Klienten und Mitarbeitern seien so schon frühzeitig auf den Weg gebracht worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Vorgaben der Corona-Verordnung der Landesregierung zur Eindämmung der Pandemie seien weitgehend schon vor dem Erlass umgesetzt worden.

Keine Veranstaltungen mehr bis Juli

Ein Problem sehen die Verantwortlichen aber vor allem im Mangel von Schutzmaterial. Dieses sei, so weit möglich, bereits vor der Verschärfung der Corona-Krise angeschafft worden, heißt es, reiche aber bei Weitem nicht aus. „Die größte Herausforderung der kommenden Tage wird der gesicherte und ausreichende Nachschub an Schutzmaterialien sowie die notwendige Personalversorgung in den Wohnangeboten sein.“

Denn sollte die Anzahl der an Covid-19 erkrankten Mitarbeiter und Klienten weiter ansteigen, rechnet das Unternehmen mit großen Personalengpässen bei der Versorgung und Betreuung.

Pandemiepläne seien erarbeitet und kommuniziert worden, sämtliche Veranstaltungen, Führungen und Schulungen bis in den Juli hinein abgesagt, heißt es in der Pressemitteilung. „Das spürbar große Engagement aller Mitarbeitenden, sich voll einzubringen und sich solidarisch mit den Kollegen und Klienten zu zeigen, verdient höchsten Respekt.“