Comedy und Zauberei mit Karl-Heinz Dünnbier in Kettenacker

Die Kettenacker Narrenzunft „Tischles-Rucker“ veranstaltet am Samstag, 1.Oktober einen unterhaltsamen Abend: Der Entertainer, Zauberer, Kabarettist und Bauchredner Karl-Heinz Dünnbier verspricht mit seinem Programm „Bauklötze staunen“ einen Abend voller Überraschungen mit bester, amüsanter Unterhaltung. Dank Alfons Schaupp, Vorstand der Narrenzunft, und seinem Helfern, wird der Bürgersaal zum Veranstaltungsraum umfunktioniert. „Wir möchten das Ortsleben und auch die Vereinskasse beleben“, so die Motivation des Vereins. Unter Telefon 01522/9815526 können Karten per Whats-App-Nachricht bestellt werden oder über die Vereinshomepage www.tischles-rucker.de. Einlass ist um 19 Uhr, die Platzwahl ist frei, Beginn der Show ist um 20 Uhr. Foto: Veranstalter