Clown Ätsch springt für Puppenspielerin ein

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg hat die für Samstag, 20. Oktober, geplante Figurentheater-Aufführung abgesagt. Grund dafür ist ein Unfall der Puppenspielerin, die deshalb nicht auftreten kann. Kindertheater gibt es am gleichen Tag aber trotzdem: Clown Ätsch springt ein und zeigt um 15 Uhr in der Sporthalle am Kärtzenbergweg sein Programm „Baby-leicht“.

Dabei handelt es sich um ein Stück über die kleinen und großen Egoismen von Kindern und Erwachsenen. Die Clownsgeschichte ist geeignet für Mädchen und Jungen ab vier Jahren. Clown Ätsch hat Entscheidungsschwierigkeiten: Ob links oder rechts, ob dieses oder jenes, ob oben oder unten – nichts ist einfach. Da kommt auch noch das Baby und will gehütet sein. So bleibt Clown Ätsch keine andere Wahl, als die Herausforderung anzunehmen. Bewaffnet mit dem Babybuch meistert er die Aufgabe, ein Papa zu sein. Ist doch baby-leicht, oder?

Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro gibt es an der Tageskasse, weitere Informationen unter der Telefonnummer 07124/923218 und auf www.mariaberg.de.