Christine Manz überraschend verstorben

Der Jäger Jochen Riess hat am Sonntag in einem Wald bei Gebrazhofen einen toten Welpen gefunden, der dort nah an einem Weg, in eine gelbe Decke gewickelt, abgelegt worden ist.

Die Polizei, die er informiert habe, sei keine große Hilfe gewesen, wie seine Frau Silke Riess, ebenfalls Jägerin, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt. Über Umwege sei dann doch noch das Veterinäramt informiert worden, das dann den toten Welpen obduziert hat – und es nun durchaus für möglich hält, dass eine Straftat vorliegt.